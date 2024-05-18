Сериал на выходные: стильный нуар с влюбленным в кино Колином Фарреллом

Джон Шугар — въедливый частный сыщик и член какого-то тайного общества. Его новым клиентом становится знаменитый продюсер из Лос-Анджелеса. Голливудская легенда и глава кинематографического клана просит найти пропавшую внучку. Шугар со свойственным ему хладнокровием начинает расследование.

По ходу дела семейка продюсера оказывается клубком змей: бесталанный сын, развращенный внук, жестокая невестка. Но интереснее всего — не копаться в их пороках, а вглядываться в самого Шугара.

Герой Колина Фаррелла представляет собой еще большую загадку, чем дело, которым он кропотливо занимается. Страстный синефил, разъезжающий на «Шевроле Корвет», носит костюмы с иголочки, проявляет доброе отношение к бездомным и завязавшим с алкоголем рокершам и абсолютно, беспрецендентно непроницаем.

Шестой эпизод «Шугара», до которого непременно стоит добраться, все перевернет с ног на голову и полностью изменит жанр этого стильного сериала, признающегося в любви лучшей голливудской классике, от «Сансет бульвара» до «Мальтийского сокола».