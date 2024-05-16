Каннские дневники: все о главных фильмах фестиваля-2024

Отправили кинокритика Егора Москвитина – одного из ведущих нашего шоу-подкаста «PROсмотрено» – на только что открывшийся Каннский кинофестиваль 2024 и попросили его вести нескучный видеодневник о самом-самом интересном из того, что удастся увидеть на престижном смотре.