Каннские дневники: все о главных фильмах фестиваля-2024

Отправили кинокритика Егора Москвитина – одного из ведущих нашего шоу-подкаста «PROсмотрено» – на только что открывшийся Каннский кинофестиваль 2024 и попросили его вести нескучный видеодневник о самом-самом интересном из того, что удастся увидеть на престижном смотре.
В первом выпуске — лаконичный дайджест главных, самых ярких и любопытных фильмов фестиваля, от комедийной драмы с российскими звездами «Анора» до блокбастера «Фуриоса». Скорее смотрите!
Не пропустите также репортаж со звездами на красной дорожке церемонии открытия Канн-2024.