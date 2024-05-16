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16 мая 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

Каннские дневники: все о главных фильмах фестиваля-2024

Лаконично и увлекательно — о самых заметных фильмах Каннской программы 2024 — в видеообзоре от Егора Москвитина

Отправили кинокритика Егора Москвитина – одного из ведущих нашего шоу-подкаста «PROсмотрено» – на только что открывшийся Каннский кинофестиваль 2024 и попросили его вести нескучный видеодневник о самом-самом интересном из того, что удастся увидеть на престижном смотре.

В первом выпуске — лаконичный дайджест главных, самых ярких и любопытных фильмов фестиваля, от комедийной драмы с российскими звездами «Анора» до блокбастера «Фуриоса». Скорее смотрите!

Не пропустите также репортаж со звездами на красной дорожке церемонии открытия Канн-2024.

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