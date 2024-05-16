«Стал чушпан»: звезду «Слова пацана» раскритиковали за новый имидж

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев сменил имидж и был раскритикован в сети фразой «стал чушпан». Соответствующая публикация и комментарии появились в его соцсети.
На размещенном фото 24-летний артист предстал напротив зеркала со своей супругой Азизой. Он примерил розовый свитер с рисунком. Кроме того, Минекаев показал новую стрижку с осветленным оттенком волос. Его избранница, в свою очередь, примерила светлые джинсы и кофту.
Поклонники оценили новый образ актера в комментариях под постом.
«В сериале был нормальным пацаном, а в жизни как нефор», «Был пацан, а стал чушпан», «Марат уже не тот», «Зачем волос отращивать», — возмутились они.
Ранее жена Минекаева Азиза пожаловалась на его фанаток, которые вычислили адрес их квартиры в Москве и начали кричать под окнами.