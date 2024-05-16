«Стал чушпан»: звезду «Слова пацана» раскритиковали за новый имидж

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев сменил имидж и был раскритикован в сети фразой «стал чушпан». Соответствующая публикация и комментарии появились в его соцсети.

<div id="vk_post_-48064554_46693"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46693", -48064554, 46693, 'cYkawdKGY6xo7nsklxVvbkTbOKU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенном фото 24-летний артист предстал напротив зеркала со своей супругой Азизой. Он примерил розовый свитер с рисунком. Кроме того, Минекаев показал новую стрижку с осветленным оттенком волос. Его избранница, в свою очередь, примерила светлые джинсы и кофту.

Поклонники оценили новый образ актера в комментариях под постом.

«В сериале был нормальным пацаном, а в жизни как нефор», «Был пацан, а стал чушпан», «Марат уже не тот», «Зачем волос отращивать», — возмутились они.