Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
16 мая 2024, новость

«Стал чушпан»: звезду «Слова пацана» раскритиковали за новый имидж

Рузиль Минекаев показал фото своего преображения в соцсети

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев сменил имидж и был раскритикован в сети фразой «стал чушпан». Соответствующая публикация и комментарии появились в его соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенном фото 24-летний артист предстал напротив зеркала со своей супругой Азизой. Он примерил розовый свитер с рисунком. Кроме того, Минекаев показал новую стрижку с осветленным оттенком волос. Его избранница, в свою очередь, примерила светлые джинсы и кофту.

Поклонники оценили новый образ актера в комментариях под постом.

«В сериале был нормальным пацаном, а в жизни как нефор», «Был пацан, а стал чушпан», «Марат уже не тот», «Зачем волос отращивать», — возмутились они.

Ранее жена Минекаева Азиза пожаловалась на его фанаток, которые вычислили адрес их квартиры в Москве и начали кричать под окнами.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Рузиль Минекаев
Рузиль Минекаев
Слово пацана
Слово пацана. Кровь на асфальте
Юлия Пересильд
39-летняя Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике
Юлия Высоцкая
50-летняя Юлия Высоцкая снялась без макияжа и укладки
Том Круз
Пластический хирург объяснил дряблость живота Тома Круза
Дмитрий Назаров
Уехавший из России Назаров напугал поклонников внешним видом
Джессика Альба, фото: соцсети
43-летняя Джессика Альба выложила фото в бикини
Светлана Ходченкова (фото: соцсети)
Светлана Ходченкова снялась в Париже в провокационном образе
Рената Литвинова
Рената Литвинова в обтягивающем наряде вымыла окна
Деми Мур
61-летняя Деми Мур привлекла внимание публики откровенным нарядом
Алисса Милано
51-летняя звезда «Зачарованных» показала фигуру в купальнике
Ольга Зуева и Данила Козловский
Бывшая возлюбленная Козловского показала архивные беременные фото
Кадр из сериала «Слово пацана»
Композитор Гладков призвал забыть сериал «Слово пацана»
Кристиан Бэйл с женой
«Выглядит изможденным»: Кристиан Бэйл удивил изменившейся внешностью
Светлана Иванова (фото: соцсети)
Светлана Иванова показала стильные фото с батоном
Дженнифер Лопез
54-летнюю Дженнифер Лопез заподозрили в приеме «Оземпика»
Зендая
Зендая в мини-платье с декольте снялась для обложки
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова похвасталась красивыми ногами
Ава Филипп
Дочь Риз Уизерспун ответила на критику своей фигуры в сети
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд показала фото в купальнике на яхте
Зендая
Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове
Кара Делевинь на Met Gala
Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»
Деми Мур
Деми Мур в платье-сердце появилась на красной дорожке
Бен Аффлек
Бен Аффлек удивил поклонников резко изменившимся лицом
Николь Кидман
Николь Кидман вышла в свет в культовом платье 1951 года
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл опровергла слухи о пластических операциях
Дрю Бэрримор (фото: соцсети)
49-летняя Дрю Бэрримор удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Киану Ривз
59-летний Киану Ривз удивил поклонников на новых фото
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде
Памела Андерсон
56-летняя Памела Андерсон посетила светское мероприятие в сияющем мини
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл вышла на красную дорожку в оголяющем тело платье
Марина Федункив
Звезда «Реальных пацанов» преобразилась и удивила поклонников
Элизабет Херли (фото: соцсети)
58-летняя Элизабет Херли в крошечном бикини позавтракала в бассейне на Мальдивах
Сальма Хайек
Сальма Хайек в страстном образе появилась на обложке журнала
Кадр из сериала «На автомате»
Названа дата выхода сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана»
Сара Джессика Паркер
Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников
Кристин Дэвис
59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без филлеров
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлию Пересильд с новым цветом волос сравнили с Моникой Беллуччи
Элизабет Херли
Популярная 58-летняя актриса снялась в откровенном наряде
Ева Лонгория
49-летняя Ева Лонгория без макияжа показала лицо с синяком
Элизабет Херли
Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном мини-платье
Милли Бобби Браун (фото: соцсети)
Звезда «Очень странных дел» показала себя в бикини и мини-шортах
Кадр из сериала «Слово пацана»
Сценарист «Слова пацана» рассказал о работе над сериалом
Джейн Фонда
Внешность 86-летней Джейн Фонды на красной дорожке вызвала споры в сети
Кадр из сериала «Слово пацана»
Сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала среди молодежи
Ирина Безрукова
59-летняя Ирина Безрукова раскрыла причину отказа от пластики
Селена Гомес
Селена Гомес показала фигуру в облегающем платье
Кадр из сериала «Слово пацана»
Крыжовников удивился реакции россиян на «Слово пацана»
Алика Смехова
Алика Смехова похвасталась фигурой в купальнике после похудения
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд восхитила поклонников ярким образом
Екатерина Гусева (фото: соцсети)
Екатерина Гусева показала себя в элегантном наряде
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Трейлер (англ.)
Дюна: Пророчество
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Папуля»
Папуля
Дублированный трейлер
Убийства в одном здании
Тизер (4 сезон, англ.)
Кадр из сериала «Дом Дракона» (2 сезон)
Дом Дракона
Трейлер (2 сезон, англ.)
Властелин колец: Кольца власти
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь