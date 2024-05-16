Аня Тейлор-Джой появилась на Каннском фестивале в рваном жакете

Звезда сериала «Острые козырьки», актриса Аня Тейлор-Джой в сопровождении актера Криса Хемсворта появилась на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Just Jared.

Аня Тейлор-Джой вышла на публику в рваном жакете и юбке, которые дополнила винтажным головным убором и босоножками. Крис Хемсворт появился в розовом костюме-тройке. Перед камерами актеры решили выпить воды и позировали у кулера. Позже в зале Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалам «Острые козырьки» и «Ход Королевы». Последняя картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.

В октябре 2023 года Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие.

Ранее Аню Тейлор-Джой высмеяли за образ на премьере.