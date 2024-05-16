Звезда «Игры престолов» впервые рассказала, как пережила развод

Джо Джонас и Софи Тернер | Источник: Rex / Fotodom.ru

Софи Тернер, знакомая зрителям по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», стала героиней нового выпуска журнала Vogue. В беседе с журналистами актриса впервые прокомментировала развод с музыкантом Джо Джонасом.

Она отметила, что очень тяжело переживала расставание, особенно трудно ей давались судебные тяжбы.

«Это были худшие несколько дней в моей жизни. Были дни, когда я не знала, смогу ли я это сделать, выживу ли. Я звонила своему адвокату и говорила: “Я не могу этого сделать. Просто не могу”. Я просто никогда не была достаточно сильна, чтобы постоять за себя», — призналась актриса, добавив, что собралась, чтобы побороться за своих детей.

Кроме того, Тернер рассказала, что была шокирована публикациями в СМИ о том, что они с мужем расстались якобы из-за ее любви к вечеринкам. По словам актрисы, во время бракоразводного процесса она страдала от депрессии и расстройства пищевого поведения.

«Я не очень хорошо справляюсь со своими эмоциями. Я запираю их, и они вспыхивают в той или иной форме — депрессии или тревоги», — объяснила Тернер.

Недавно она вернулась из США в родную Великобританию, где стала чувствовать себя самым счастливым человеком. «Я начинаю заново открывать для себя то, что мне нравится делать, с кем мне нравится быть», — заключила звезда.

Напомним, Софи Тернер начала встречаться с Джо Джонасом в 2016 году. Спустя три года молодые люди поженились, а еще через год у них родилась дочь Уилла. Летом 2022 года супруги стали родителями во второй раз — на свет появилась их вторая дочь Дельфина.