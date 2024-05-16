Фильм на вечер: увлекательный сеанс психоанализа с Хопкинсом-Фрейдом

3 сентября 1939 года Зигмунд Фрейд принимает в своем лондонском поместье Клайва С. Льюиса. Два дня назад Германия осуществила вторжение в Польшу, Вторая мировая война вот-вот настигнет и Великобританию.
На фоне тревожных новостей, доносящихся из радиоприемника, гений психоанализа и будущий автор «Хроник Нарнии» ведут захватывающую дискуссию о концепции Бога, войне, сексе и прочих загадках мироздания.
Основанный на противопоставлении взглядов двух умнейших людей, фильм инсценирует реальные тезисы Фрейда и Льюиса в вымышленном «сеансе», который мог произойти незадолго до смерти знаменитого психиатра. И делает это безупречно — следить за интеллектуальной дуэлью героев хочется бесконечно.
Но прежде всего, «По Фрейду» — это отличные актерские работы. Великого Фрейда играет великий Энтони Хопкинс, способный одними глазами заставить поверить нас в то, что перед нами всамделишная легенда психиатрии. Мэттью Гуд, в свою очередь, прекрасно оттеняет саркастичность своего коллеги, создавая деликатный и убедительный образ писателя, верующего в божественное начало всего происходящего.