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16 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: увлекательный сеанс психоанализа с Хопкинсом-Фрейдом

Звезда психоанализа против великого писателя – насладитесь интеллектуальным поединком в фильме «По Фрейду»

3 сентября 1939 года Зигмунд Фрейд принимает в своем лондонском поместье Клайва С. Льюиса. Два дня назад Германия осуществила вторжение в Польшу, Вторая мировая война вот-вот настигнет и Великобританию.

На фоне тревожных новостей, доносящихся из радиоприемника, гений психоанализа и будущий автор «Хроник Нарнии» ведут захватывающую дискуссию о концепции Бога, войне, сексе и прочих загадках мироздания.

Основанный на противопоставлении взглядов двух умнейших людей, фильм инсценирует реальные тезисы Фрейда и Льюиса в вымышленном «сеансе», который мог произойти незадолго до смерти знаменитого психиатра. И делает это безупречно — следить за интеллектуальной дуэлью героев хочется бесконечно.

Но прежде всего, «По Фрейду» — это отличные актерские работы. Великого Фрейда играет великий Энтони Хопкинс, способный одними глазами заставить поверить нас в то, что перед нами всамделишная легенда психиатрии. Мэттью Гуд, в свою очередь, прекрасно оттеняет саркастичность своего коллеги, создавая деликатный и убедительный образ писателя, верующего в божественное начало всего происходящего.

По Фрейду
2023/США, Великобритания18+драмабиография
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