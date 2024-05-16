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16 мая 2024, новость

74-летняя Мэрил Стрип вспомнила об опасных съемках

Актриса рассказала, что во время работы на площадке фильма «Из Африки» рядом гуляли дикие бегемоты
Мэрил Стрип и Роберт Редфорд в фильме «Из Африки» (1985)
Мэрил Стрип и Роберт Редфорд в фильме «Из Африки» (1985)

Актриса Мэрил Стрип вспомнила, как ее коллега Роберт Редфорд мыл ей волосы во время съемок оскароносной драмы «Из Африки». Ее слова передает издание People.

«Мы снимали в реке, а бегемоты разгуливали поодаль. Не помню, показали ли это в фильме. Но я знала об этом», — рассказала звезда.

Знаменитость подчеркнула, что животные были дикими, и посетовала, что они могли наброситься на съемочную группу. Для съемок, добавила Стрип, в Кению также специально привезли львов. Актриса заявила, что им хоть и говорили, что животные были ручными, но «это было не так».

Мэрил Стрип также объяснила, почему считает сцену с мытьем волос у реки интимной.

«К пятому дублю я почувствовала себя такой любимой. <…> Мы видели так много сцен, где люди занимаются сексом, но не видели любви, прикосновений и заботы. В некотором роде это сексуальная сцена, потому что она такая интимная», — поделилась звезда.

Она поделилась, что ее парикмахер научил Роберта Редфорда правильно выполнять процедуру мытья волос.

Недавно Мэрил Стрип получила почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф на 77-м Каннском кинофестивале.

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