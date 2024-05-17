Остин
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
17 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Джуд Лоу примеряет британскую корону

В фильме «Игра королевы» актер исполнил роль монарха Генриха VIII

Появился дублированный трейлер исторической драмы «Игра королевы», где роль жестокого монарха Генриха VIII исполнил Джуд Лоу, почти неузнаваемый из-за окладистой бороды. Шестую жену короля-тирана сыграла Алисия Викандер.

Судьбу жен Генриха VIII описывают коротко: развелся — казнил — умерла — развелся — казнил — пережила. Екатерина Парр, шестая и последняя супруга,  всегда помнила, что ее может ждать эшафот. Но именно она повлияла на поворот короля в сторону протестантизма. И именно она была регентшей, пока Генрих сражался с врагом за границей.

Однажды с поля битвы король вернулся с серьезным ранением. Тогда во дворце началась скрытая борьба за британский престол.

Режиссером картины стал Карим Айнуз, снявший «Невидимую жизнь Эвридики».

В российский прокат фильм «Игра королевы» выходит 13 июня.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Игра королевы
Алисия Викандер
Alicia Vikander
Джуд Лоу
Jude Law
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Плохие парни 4»
Плохие парни до конца
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Никогда не отпускай»
Никогда не отпускай
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Трейлер (англ.)
Дюна: Пророчество
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Папуля»
Папуля
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь