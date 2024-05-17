Трейлер дня: Джуд Лоу примеряет британскую корону

Судьбу жен Генриха VIII описывают коротко: развелся — казнил — умерла — развелся — казнил — пережила. Екатерина Парр, шестая и последняя супруга, всегда помнила, что ее может ждать эшафот. Но именно она повлияла на поворот короля в сторону протестантизма. И именно она была регентшей, пока Генрих сражался с врагом за границей.