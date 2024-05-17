Трейлер дня: Джуд Лоу примеряет британскую корону

Появился дублированный трейлер исторической драмы «Игра королевы», где роль жестокого монарха Генриха VIII исполнил Джуд Лоу, почти неузнаваемый из-за окладистой бороды. Шестую жену короля-тирана сыграла Алисия Викандер.
Судьбу жен Генриха VIII описывают коротко: развелся — казнил — умерла — развелся — казнил — пережила. Екатерина Парр, шестая и последняя супруга, всегда помнила, что ее может ждать эшафот. Но именно она повлияла на поворот короля в сторону протестантизма. И именно она была регентшей, пока Генрих сражался с врагом за границей.
Однажды с поля битвы король вернулся с серьезным ранением. Тогда во дворце началась скрытая борьба за британский престол.
Режиссером картины стал Карим Айнуз, снявший «Невидимую жизнь Эвридики».
В российский прокат фильм «Игра королевы» выходит 13 июня.