Этот сериал — настоящий культурный феномен, покоривший зрителей в 70 странах мира. Его особенность — в непривычной и неожиданной для любовного жанра концовке. Так чем же закончился сериал «Черная любовь», и как сложилась судьба главных героев? Ответы на эти вопросы ищите в нашем материале.

Основная информация о сериале

«Черная любовь» (Kara Sevda) — турецкий драматический многосерийный фильм, транслировался в России с 2015 по 2017 год. В нем 74 серии, разбитые на два сезона.

Это единственный сериал, снятый в Турции, который получил международную награду «Эмми» в номинации «Лучшая теленовелла». В России «Черная любовь» транслировалась на телеканалах «Русский бестселлер» и «Ю».

Сериал затрагивает темы классового неравенства, коррупции и семейных тайн. Герои не делятся на однозначно плохих и хороших. У каждого свои мотивы и переживания — и это делает персонажей реалистичными. История любви Кемаля и Нихан, полная препятствий и страданий, трогает до глубины души и становится центральной темой теленовеллы.

Жанр: драма, мелодрама

Количество сезонов: 2

Количество серий: 74

Режиссеры: Хилаль Сарал, Экин Пандир

Актеры: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль, Каан Урганджиоглу, Кюрсат Алниачик, Орхан Гюнер, Неше Байкент, Зейно Эраджар, Рузгар Аксой, Барыш Алпайкут, Хазал Филиз Кючюкёсе

Дата премьеры: 14 октября 2015

Страна производства: Турция

7.5 Черная любовь 2015 / Турция 16+ мелодрама Моя оценка Хочу посмотреть

Краткий сюжет сериала

История разворачивается вокруг молодых людей из разных социальных слоев — Кемаля Сойдере, сына обычного парикмахера, и Нихан Сезин, дочери богатого бизнесмена. Их случайное знакомство перерастает в глубокое чувство, но на пути к счастью встают непреодолимые преграды.

Семья Нихан находится на грани банкротства. Чтобы спасти родных, девушка вынуждена выйти замуж за Эмира Козджуоглу, богатого и влиятельного бизнесмена, который давно одержим ею.

Кемаль, раздавленный предательством любимой, уезжает из Стамбула и пытается начать новую жизнь. Спустя несколько лет он возвращается в родной город, полный решимости отомстить Эмиру и вернуть Нихан. Однако за это время многое изменилось, и герои оказываются втянутыми в паутину лжи, интриг и опасных тайн.

Описание последней серии: итоги 2-го сезона

74-я серия «Черной любви» — кульминация эмоционального напряжения, вершина драмы, где радость и горе, надежда и отчаяние переплетаются в трагическом финале.

На союз Нихан и Кемаля вновь легла зловещая тень мести Эмира. В завершающей серии зритель узнает, что бизнесмен нашел способ устроить ловушку своей бывшей жене, чтобы отомстить ей за отношения с главным соперником. Он подделывает документы Нихан и подставляет ее. Также, обманом Эмир заманивает Кемаля на минное поле, где и развернется финал этой драматичной истории.

Бизнесмен утверждает, что если Кемаль пройдет вперед, он сможет увидеть свою возлюбленную, но, как только герой делает шаг, он понимает, что наступил на мину. На место приезжают спасатели, однако в их силах спасти только Эмира. Он тоже стоит на взрывчатке, но сходит с нее, в отличие от Кемаля. Последний не может сделать и шага, иначе мина сразу подорвется.

Бизнесмен уверен, что теперь ничто не помешает ему быть рядом с Нихан, однако Кемаль предпринимает отчаянный шаг: он хватает соперника за руку и после короткого диалога убирает ногу с мины. Раздается взрыв, и плачущая Нихан понимает, что мужчины погибли вместе.

В финальной сцене зритель видит девушку в окружении родных и любимой дочери Дениз, но она по-прежнему одинока. Гибель Кемаля оставила в душе Нихан шрам, который вряд ли когда-нибудь затянется.

Как сложилась судьба героев

Финал «Черной любви» — это напоминание о том, какую высокую цену приходится платить за любовь и счастье. Несмотря на трагичную концовку, зрителям все же интересно, как сложилась судьба основных героев сериала.

Зейнеп Сойдере

В конце сериала Зейнеп Сойдере забеременела от Эмира во второй раз. Предприниматель не стал отправлять законную супругу на аборт, однако она прознала его планы помешать союзу Кемаля и Нихан. В одной из заключительных серий девушку сбивает автомобиль, она вновь теряет ребенка. Разбитая горем Зейнеп остается с матерью, пока Эмир готовится провернуть свой коварный план.

Тарык Сойдере

Брат Кемаля под конец сериала оказывается в тюрьме из-за гибели Озана Сезина, в которой его обвиняют. Мужчина не знал, что Озан уже фактически мертв (он находился в коме из-за воздействия яда). Тарык повесил его, в результате чего его обвинили в убийстве и отправили за решетку.

Асу Аладжахан

Асу оказалась в психиатрической лечебнице из-за того, что подстроила аварию со своей соперницей Нихан.

Будет ли продолжение сериала «Черная любовь»

Официальное продолжение сериала «Черная любовь» не планируется. Оба сезона завершены, последний дубль был снят еще в 2017 году.