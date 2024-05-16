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16 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Таргариены седлают драконов

Больше интриг, эпичных сражений и крылатых монстров в большом трейлере второго сезона «Дома Дракона»

Вышел полноценный трейлер второго сезона фэнтези-сериала «Дом Дракона», в котором разгорается война между двумя ветвями дома Таргариенов и появляется еще больше драконов.

Действие сериала разворачивается за 170 лет до событий «Игры престолов». В основе сюжета — борьба за Железный трон между членами одной могущественной семьи Таргариенов. В первом сезоне мы узнали, что конфликт развернулся из-за разных взглядов на традиции наследования власти, а во втором сезоне увидим, как представители двух ветвей одного клана будут изводить друг друга всеми возможными способами.

В новых сериях мы увидим знакомых главных героев: Эмма Д’Арси вновь сыграет Рейниру Таргариен, Мэтт Смит — ее мужа Деймона Таргариена, Оливия Кук — ее соперницу Алисенту, а Рис Иванс — Отто Хайтауэра, десницу самопровозглашенного короля.

Во втором сезоне «Дома Дракона» будет 8 эпизодов: создатели сериала обещают более плотное и насыщенное повествование, чем было в первой части. Премьера сезона состоится 16 июня 2024, новые серии будут выходить раз в неделю.

«Дом Дракона» — приквел культовой фэнтези-саги «Игра престолов». В его основе лежит книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». В 2023 году проект получил премию «Золотой глобус» как лучший драматический сериал и получил девять номинаций на «Эмми». Уже известно, что «Дом Дракона» продлен на третий сезон.

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Дом Дракона
Дом Дракона
Оливия Кук
Olivia Cooke
Игра престолов
Джордж Р.Р. Мартин
George R.R. Martin
Мэтт Смит
Matt Smith
Рис Иванс
Рис Иванс
Rhys Ifans
Эмма Д'Арси
Эмма Д'Арси
Emma D'Arcy
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