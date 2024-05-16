Трейлер дня: Таргариены седлают драконов

Вышел полноценный трейлер второго сезона фэнтези-сериала «Дом Дракона», в котором разгорается война между двумя ветвями дома Таргариенов и появляется еще больше драконов.

Действие сериала разворачивается за 170 лет до событий «Игры престолов». В основе сюжета — борьба за Железный трон между членами одной могущественной семьи Таргариенов. В первом сезоне мы узнали, что конфликт развернулся из-за разных взглядов на традиции наследования власти, а во втором сезоне увидим, как представители двух ветвей одного клана будут изводить друг друга всеми возможными способами.

В новых сериях мы увидим знакомых главных героев: Эмма Д’Арси вновь сыграет Рейниру Таргариен, Мэтт Смит — ее мужа Деймона Таргариена, Оливия Кук — ее соперницу Алисенту, а Рис Иванс — Отто Хайтауэра, десницу самопровозглашенного короля.

Во втором сезоне «Дома Дракона» будет 8 эпизодов: создатели сериала обещают более плотное и насыщенное повествование, чем было в первой части. Премьера сезона состоится 16 июня 2024, новые серии будут выходить раз в неделю.