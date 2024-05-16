Мама Дмитрия «Пухляша» Красилова не смогла сдержать слез на премьере фильма

Мать танцора Дмитрия Красилова Галина посетила премьеру фильма «Как я встретил ее маму», в котором звезда сыграл одну из ролей. Ее слова передает kp.ru.
«Дима здесь, с нами. Не выразить словами, как мне это дорого в память о моем сыне. Спасибо, что помните», — сказала женщина зрителям.
Издание отмечает, что мать обращалась к поклонникам «Пухляша» со слезами на глазах. Мероприятие проходило в родном городе Красилова Заринске.
В комедийном фильме танцор сыграл ловеласа Сашу, который испытывает интерес к своей теще.
1 февраля стало известно, что в крови танцора Дмитрия Красилова, который получил прозвище «Пухляш», не обнаружили следов наркотиков. У Красилова диагностировали эндокринопатию — болезнь, связанную с нарушением деятельности эндокринных желез. Танцора нашли в собственной квартире в ночь на 18 декабря. Его единственной наследницей стала мать Галина.