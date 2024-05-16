Мама Дмитрия «Пухляша» Красилова не смогла сдержать слез на премьере фильма

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356569&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мать танцора Дмитрия Красилова Галина посетила премьеру фильма «Как я встретил ее маму», в котором звезда сыграл одну из ролей. Ее слова передает kp.ru.

«Дима здесь, с нами. Не выразить словами, как мне это дорого в память о моем сыне. Спасибо, что помните», — сказала женщина зрителям.

Издание отмечает, что мать обращалась к поклонникам «Пухляша» со слезами на глазах. Мероприятие проходило в родном городе Красилова Заринске.

В комедийном фильме танцор сыграл ловеласа Сашу, который испытывает интерес к своей теще.