39-летняя Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике

Юлия Пересильд (фото: соцсети)

Актриса Юлия Пересильд показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.

На снимке 39-летняя Юлия Пересильд была запечатлена в темно-синем слитном купальнике, который подчеркнул ее фигуру. Актриса также надела черные солнцезащитные очки. Знаменитость позировала на фоне деревьев.

Один из поклонников поинтересовался у артистки, является ли ее стройная фигура результатом здорового образа жизни. Юлия Пересильд призналась, что она только в этом году начала задумываться над тем, что телом нужно заниматься. По словам звезды, она только встала на этот путь.

Сейчас Юлия Пересильд находится в Таиланде, где проходят съемки фильма ON. Актриса исполнит главную роль в картине. Сюжет рассказывает о девушке-программисте по имени Ксения, которая приезжает отдохнуть в загородный дом в Таиланде, где ее встречает заботливый мужской голос «умного» дома, который представляется Маркусом и начинает фактически ухаживать за главной героиней. Он знает ее предпочтения, привычки... а еще отказывается выпускать из дома, так как считает, что сам знает, как будет лучше для нее.