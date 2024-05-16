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16 мая 2024, новость

Гогунский высказался о своей жизни во время съемок «Универа»

Актер признался, что многим было интересно узнать, насколько он похож или отличается от своего героя Кузи
Виталий Гогунский
Виталий Гогунский

Виталий Гогунский стал гостем нового выпуска онлайн-шоу Metametrica и вспомнил, что время участия в сериале «Универ» в 2000-х годах в его жизни появилось много новых людей. Большинству из них было интересно, каким актер является в реальной жизни и насколько отличается от своего героя, недалекого спортсмена Кузи.

«Но общаться с ними у меня не было времени, потому что я пять лет почти безвылазно находился на съемочной площадке. Потом оказалось, что к общению со мной у людей есть огромный интерес, в том числе чтобы узнать, такой ли я тупой в жизни, как в сериале», — признался Гогунский.

Он отметил, что у кого-то развеял этот миф, а кто-то так и продолжал считать его не слишком умным. Однако у актера не было цели переубедить их.

«У меня нет задачи обязательно произвести впечатление умного или неумного, главное — быть добрым и позитивным», — добавил звезда кино.

Он также рассказал, что с возрастом стал лучшей версией себя. Кроме того, изменился и его герой Кузя, который появился в продолжении сериала, получившем название «Универ. 13 лет спустя» и в середине мая стартовавшем на ТНТ. 

«Кузя стал олигархом! В этом плане я должен отдать должное сценаристам: они настолько тонко меня прочувствовали. Ведь я всегда хотел сыграть графа Монте-Кристо, и Кузя им практически стал. Он возвращается не просто так, а за любимой женщиной, что добавляет интриги в сюжет», — заключил актер.

Напомним, Виталий Гогунский прославился в 2008 году, когда снялся в сериале «Универ», где ему досталась роль студента филологического факультета и каратиста Эдуарда Кузьмина, которого все называли Кузей.

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