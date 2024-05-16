Гогунский высказался о своей жизни во время съемок «Универа»

Виталий Гогунский

Виталий Гогунский стал гостем нового выпуска онлайн-шоу Metametrica и вспомнил, что время участия в сериале «Универ» в 2000-х годах в его жизни появилось много новых людей. Большинству из них было интересно, каким актер является в реальной жизни и насколько отличается от своего героя, недалекого спортсмена Кузи.

«Но общаться с ними у меня не было времени, потому что я пять лет почти безвылазно находился на съемочной площадке. Потом оказалось, что к общению со мной у людей есть огромный интерес, в том числе чтобы узнать, такой ли я тупой в жизни, как в сериале», — признался Гогунский.

Он отметил, что у кого-то развеял этот миф, а кто-то так и продолжал считать его не слишком умным. Однако у актера не было цели переубедить их.

«У меня нет задачи обязательно произвести впечатление умного или неумного, главное — быть добрым и позитивным», — добавил звезда кино.

Он также рассказал, что с возрастом стал лучшей версией себя. Кроме того, изменился и его герой Кузя, который появился в продолжении сериала, получившем название «Универ. 13 лет спустя» и в середине мая стартовавшем на ТНТ.

«Кузя стал олигархом! В этом плане я должен отдать должное сценаристам: они настолько тонко меня прочувствовали. Ведь я всегда хотел сыграть графа Монте-Кристо, и Кузя им практически стал. Он возвращается не просто так, а за любимой женщиной, что добавляет интриги в сюжет», — заключил актер.