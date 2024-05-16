Ржиссер Давлетьяров резко высказался об уехавшем из России Белом

Режиссер Ренат Давлетьяров в интервью Вячеславу Манучарову резко осудил актера Анатолия Белого (признан в РФ иностранным агентом) за антироссийскую позицию.
«Белый говорит, что российской культуры не существует. Удивительно: им всем, в том числе и стране Украине, присуще агрессивное невежество. Играл в МХТ, снимался в кино… Он присоединился к этой большой артерии — к русской культуре. И в силу отсутствия ума и порядочности стал плеваться сейчас дерьмом, отменять гастроли Ленкома в Израиле», — высказался Давлетьяров.
Режиссер заверил, что не собирается искать компромиссы во взаимодействии с покинувшими Россию артистами. Давлетьяров подчеркнул, что четко очертил свои границы и не собирается общаться с критиками России.
Кинематографист не подаст руки Белому, так как не может забыть действия актера и сказанные им слова. При этом режиссер выразил мнение, что Белый и сам больше не захочет возвращаться в Россию.
Анатолий Белый покинул страну в июле 2022 года и переехал вместе с семьей в Израиль. Актер был признан иноагентом в 2023 году.