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16 мая 2024, новость

Ржиссер Давлетьяров резко высказался об уехавшем из России Белом

Кинематографист заявил, что не подаст руки уехавшему из страны актеру
Анатолий Белый
Анатолий Белый

Режиссер Ренат Давлетьяров в интервью Вячеславу Манучарову резко осудил актера Анатолия Белого (признан в РФ иностранным агентом) за антироссийскую позицию.

«Белый говорит, что российской культуры не существует. Удивительно: им всем, в том числе и стране Украине, присуще агрессивное невежество. Играл в МХТ, снимался в кино… Он присоединился к этой большой артерии — к русской культуре. И в силу отсутствия ума и порядочности стал плеваться сейчас дерьмом, отменять гастроли Ленкома в Израиле», — высказался Давлетьяров.

Режиссер заверил, что не собирается искать компромиссы во взаимодействии с покинувшими Россию артистами. Давлетьяров подчеркнул, что четко очертил свои границы и не собирается общаться с критиками России.

Кинематографист не подаст руки Белому, так как не может забыть действия актера и сказанные им слова. При этом режиссер выразил мнение, что Белый и сам больше не захочет возвращаться в Россию.

Анатолий Белый покинул страну в июле 2022 года и переехал вместе с семьей в Израиль. Актер был признан иноагентом в 2023 году.  

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