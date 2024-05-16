Светлана Иванова, Анна Снаткина и другие поддержали выход фильма с Шпицей

В центре сюжета фильма — двенадцатилетний школьник Юрка (Борис Дейков), который тяжело переживает потерю отца. Он необщительный парень и не особо ладит с одноклассниками. Все меняется, когда в класс приходят брат и сестра — Иван Кулаков (Макар Фомин) и Тошка Кулакова (Вероника Васильева), дети знаменитого летчика. В их лице Юрка обретает настоящую дружбу и первую влюбленность.