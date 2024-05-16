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16 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Светлана Иванова, Анна Снаткина и другие поддержали выход фильма с Шпицей

Российские знаменитости блистали на премьере семейной приключенческой картины «Каждый мечтает о собаке»

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке» режиссера Ольги Беляевой.

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Вместе с постановщицей картину представили исполнители главных ролей, среди которых были Екатерина Шпица, Иван Колесников, Борис Дейков, Макар Фомин, Дмитрий Муляр, Вера Островская, Сергей Кемпо и другие.

В центре сюжета фильма — двенадцатилетний школьник Юрка (Борис Дейков), который тяжело переживает потерю отца. Он необщительный парень и не особо ладит с одноклассниками. Все меняется, когда в класс приходят брат и сестра — Иван Кулаков (Макар Фомин) и Тошка Кулакова (Вероника Васильева), дети знаменитого летчика. В их лице Юрка обретает настоящую дружбу и первую влюбленность.

Премьеру посетили звездные гости. Одной из первых на красной дорожке появилась Анна Снаткина в компании мужа, актера Виктора Васильева, и дочери Вероники Васильевой. Интересно, что в картине она сыграла Тошку Кулакову в детстве.

На презентации картины также были Ирина Безрукова, Лев Лещенко, Светлана Иванова с дочерью, Евгения Ахременко, Анастасия Крылова, Анастасия Теплинская, Анна Ещенко, Елена Старостина, Ярослава Дегтярева, Владимир Левкин с супругой Марусей Ичетовкиной, Наталия Гулькина и многие другие.

В широкий прокат фильм «Каждый мечтает о собаке» выходит 16 мая.

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