Светлана Иванова, Анна Снаткина и другие поддержали выход фильма с Шпицей

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке» режиссера Ольги Беляевой.
Вместе с постановщицей картину представили исполнители главных ролей, среди которых были Екатерина Шпица, Иван Колесников, Борис Дейков, Макар Фомин, Дмитрий Муляр, Вера Островская, Сергей Кемпо и другие.
В центре сюжета фильма — двенадцатилетний школьник Юрка (Борис Дейков), который тяжело переживает потерю отца. Он необщительный парень и не особо ладит с одноклассниками. Все меняется, когда в класс приходят брат и сестра — Иван Кулаков (Макар Фомин) и Тошка Кулакова (Вероника Васильева), дети знаменитого летчика. В их лице Юрка обретает настоящую дружбу и первую влюбленность.
Премьеру посетили звездные гости. Одной из первых на красной дорожке появилась Анна Снаткина в компании мужа, актера Виктора Васильева, и дочери Вероники Васильевой. Интересно, что в картине она сыграла Тошку Кулакову в детстве.
На презентации картины также были Ирина Безрукова, Лев Лещенко, Светлана Иванова с дочерью, Евгения Ахременко, Анастасия Крылова, Анастасия Теплинская, Анна Ещенко, Елена Старостина, Ярослава Дегтярева, Владимир Левкин с супругой Марусей Ичетовкиной, Наталия Гулькина и многие другие.
В широкий прокат фильм «Каждый мечтает о собаке» выходит 16 мая.