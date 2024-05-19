Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Красные линии»

В своей первой крупной драматической роли Полина Гагарина перевоплотилась в популярную писательницу Елену Берн, знакомую по финальному сезону «Бывших».

Спин-офф начинается за три года до событий оригинального сериала. Еще никому неизвестная Лена Огурцова начинает свою карьеру и пишет дебютный роман. Приехав в столицу, девушка знакомится с писателем Михаилом Наумовым (Илья Любимов) и втягивается в болезненные и разрушительные отношения.

«Красные линии» — не линейная история писательского взлета, а сбивчивый путь, полный страстей и обмана. Феноменальный успех имеет свою цену, и героине Гагариной он дорого обойдется.

«Расплата»

Александр Юматов — крутой решала. Он устраняет проблемы статусных людей по-тихому, без огласки. Родившись в криминальной семье, он воспитывался жестокой матерью. Отомстив за гибель мужа, она оказалась в тюрьме, а, освободившись, решила, что сын станет ее сообщником. Александр оказался перед жизненной развилкой: встать на кровавый путь или выбрать прощение.

В «Расплате» Леонид Бичевин предстает в нетипичной для себя роли героя боевика, застрявшего между современностью и лихими 90-ми. Сможет ли он перерасти сам себя и стать этичнее и милосерднее — главная интрига криминальной семейной саги.

Расплата 2024 / Россия 16+ драма боевик криминал Моя оценка Хочу посмотреть

«Калимба»

В психологическом триллере харизматичный профессор Мещерский (Федор Бондарчук) проводит таинственное исследование. В закрытом пространстве он запирает восемь человек. Четверо из них причинили вред другой четверке. Как будут вести себя обидчики и их жертвы? Чтобы это узнать, есть пятнадцать дней — именно столько длится эксперимент.

Интрига «Калимбы» закручена крепко-накрепко, а из героев постепенно вылезают наружу скрытые мотивы, застарелая боль и тайные пороки. Для разыгрывания этого бесчеловечного спектакля собрали блестящий каст: от ветеранов экрана вроде Бондарчука и Гармаша до Алены Михайловой, Константина Плотникова и Сергея Горошко.

Калимба 2024 / Россия 18+ драма триллер детектив Моя оценка Хочу посмотреть

«Шоу восьми»

Еще один камерный триллер о социальном эксперименте, на этот раз из Кореи. Восемь человек соглашаются на участие в реалити-шоу. Им нужно провести 100 дней в пустом доме, где нет ничего, кроме белых стен. Все необходимое можно купить, но деньги будут вычитаться из призового фонда, который разделят между собой финалисты. Вишенка на торте — цены здесь в 1000 раз выше, чем в реальности.