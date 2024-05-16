СМИ узнали, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек хотят развестись

Бен Аффлек и Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Певица Дженнифер Лопез и ее супруг, актер Бен Аффлек, хотят развестись. Об этом сообщает In Touch Weekly.

По информации инсайдера, у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Недавно актер съехал от своей возлюбленной. При этом источник отмечает, что артист не виноват в их разладе.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — заявил инсайдер.

В 2021 году Дженнифер Лопез воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе.

4 мая появилась информация, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека испортились отношения. Источники, близкие паре, рассказали, что актер проводил большую часть времени на съемках сиквела «Расплаты» в Лос-Анджелесе, его жена осталась в Нью-Йорке.