Вышел первый трейлер приквела «Дюны»

Стриминговый сервис Maх опубликовал трейлер сериала «Дюна: Пророчество», основанного на книге Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны».
События в этом сериале разворачиваются за 10 тысяч лет до появления Пола Атрейдеса. В сюжете «Пророчества» члены тайного женского ордена «Бене Гессерит» приобретают уникальные навыки благодаря многолетним тренировкам. Их главная цель — создание суперментата, живого компьютера, обладающего способностями предвидения.
В сериале снялись Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варма, Сара-Софи Бусснина, Шалом Брюн-Фрэнклин, Ифа Хайндс, Хлоя Лиа, Фойланн Каннингэм, Трэвис Фиммел.
Премьера сериала «Дюна: Пророчество» запланирована на осень текущего года на платформе Max.
Ранее стало известно, что режиссер «Дюны» Дени Вильнев снимет фильм про ядерную войну.