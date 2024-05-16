Вышел первый трейлер приквела «Дюны»

События в этом сериале разворачиваются за 10 тысяч лет до появления Пола Атрейдеса. В сюжете «Пророчества» члены тайного женского ордена «Бене Гессерит» приобретают уникальные навыки благодаря многолетним тренировкам. Их главная цель — создание суперментата, живого компьютера, обладающего способностями предвидения.