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16 мая 2024, новость

Вышел первый трейлер приквела «Дюны»

Вышел трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Стриминговый сервис Maх опубликовал трейлер сериала «Дюна: Пророчество», основанного на книге Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны». 

События в этом сериале разворачиваются за 10 тысяч лет до появления Пола Атрейдеса. В сюжете «Пророчества» члены тайного женского ордена «Бене Гессерит» приобретают уникальные навыки благодаря многолетним тренировкам. Их главная цель — создание суперментата, живого компьютера, обладающего способностями предвидения.

В сериале снялись Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира ВармаСара-Софи Бусснина, Шалом Брюн-Фрэнклин, Ифа Хайндс, Хлоя Лиа, Фойланн Каннингэм, Трэвис Фиммел.

Премьера сериала «Дюна: Пророчество» запланирована на осень текущего года на платформе Max.

Ранее стало известно, что режиссер «Дюны» Дени Вильнев снимет фильм про ядерную войну

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