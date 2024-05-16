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16 мая 2024, новость

Николас Кейдж сыграет главную роль в сериале про Человека-паука

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Николас Кейдж
Николас Кейдж | Источник: Rex / Fotodom.ru

Николас Кейдж исполнит главную роль в сериале «Человек-паук Нуар». Об этом сообщает издание Deadline. Ранее актер уже озвучивал персонажа в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные» в 2018 году. 

Сюжет сериала рассказывает о молодом репортере Питере Паркере, который в 1933 году, во время Великой депрессии, получает укус от импортированного ядовитого паука и начинает тайное расследование контрабанды древних статуй пауков. Сериал дебютирует на канале MGM+, а затем по всему миру на Prime Video. 

Альтернативная версия Питера Паркера была впервые представлена в его собственной серии комиксов в 2009 году как часть вселенной Marvel Noir. «Мы очень рады, что Николас Кейдж сыграет главную роль в этом сериале! Никто другой не смог бы привнести такой пафос, боль и сердечность в этого уникального персонажа», — сказала Кэтрин Поуп, президент Sony Pictures Television Studios.

В феврале сообщалось, что Николас Кейдж является кандидатом на роль нуарного Человека-паука.

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