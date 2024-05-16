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16 мая 2024, новость

Пластический хирург объяснил дряблость живота Тома Круза

Врач высказал версию о перенесенном хирургическом вмешательстве
Том Круз
Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Пластический хирург Дэвид Хилл назвал возможную причину дряблого живота американского актера, режиссера и продюсера Тома Круза. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По словам доктора, такое состояние кожи 61-летнего артиста может быть связано с перенесенной липосакцией. 

«Обычно, если вы теряете вес естественным путем с течением времени, у вас уменьшаются неровности кожи, потому что это происходит постепенно. При липосакции кожа не успевает так быстро сокращаться, поэтому обвисшие ткани Тома Круза могут быть отличительной чертой этой операции», — объяснил он.

В то же время врач Говард Собел подчеркнул, что внешний вид Круза может являться естественным признаком старения. «Область груди и область под грудью, кожа вокруг ребер и пресс очень часто первыми теряют эластичность, особенно у мужчин», — уточнил эксперт.

Ранее Тома Круза назвали «бурундуком» из-за новых фото папарацци. Актера высмеяли за изменившееся лицо.

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