Кинокомпания Bazelevs снимет еще одну часть новогодней франшизы «Елки»

Кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова разрабатывает новую, одиннадцатую часть новогодней франшизы «Елки». Об этом в среду, 15 мая, сообщил телеграм-канал «Новости кинопроизводства». РБК Life направил запрос в пресс-службу кинокомпании.
«Стабильная стабильность. Вы можете перестать резать оливье на Новый год (если режете), но в декабре в прокате все равно будут “Елки”», — говорится в публикации. По мнению инсайдеров, новая картина может стать очередной перезагрузкой франшизы.
Одним из авторов сценария выступит Петр Внуков («Мир! Дружба! Жвачка!», «Звоните ДиКаприо!», «Сладкая жизнь»). Кто займет режиссерское кресло, не сообщается.
Серию новогодних комедийных фильмов «Елки» запустили в 2010 году. С тех пор вышли «Елки» (2010 год), «Елки 2» (2011 год), «Елки 3» (2013 год), «Елки 1914» (2014 год), «Елки 5» (2016 год), «Елки новые» (2017 год), «Елки последние» (2018 год), «Елки 8» (2021 год), спин-офф «Елки лохматые» (2014 год). Кроме спин-оффа, во всех фильмах главные роли исполняли Иван Ургант и Сергей Светлаков. Шоураннерами проекта в разное время выступали Тимур Бекмамбетов, Дмитрий Киселев, Ольга Харина, Жора Крыжовников, Антон Богданов.
После длительного перерыва в 2022 году свет увидели «Елки 9», в которых также не появились Ургант, Светлаков и Дмитрий Нагиев. Фильм собрал в прокате 572,7 млн руб. и получил большой успех на стриминговых платформах.
Официально десятая часть (но на самом деле одиннадцатая) новогоднего киноальманаха вышла на большие экраны 7 декабря 2023 года. В прокате фильм собрал чуть меньше 386 млн руб. Роли в нем исполнили телеведущая Регина Тодоренко, блогер Амиран Сардаров, комик Айдар Гараев, певец Филипп Киркоров, а также актеры Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Александр Баширов и другие.