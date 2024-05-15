Кинокомпания Bazelevs снимет еще одну часть новогодней франшизы «Елки»

Елки 10

Кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова разрабатывает новую, одиннадцатую часть новогодней франшизы «Елки». Об этом в среду, 15 мая, сообщил телеграм-канал «Новости кинопроизводства». РБК Life направил запрос в пресс-службу кинокомпании.

«Стабильная стабильность. Вы можете перестать резать оливье на Новый год (если режете), но в декабре в прокате все равно будут “Елки”», — говорится в публикации. По мнению инсайдеров, новая картина может стать очередной перезагрузкой франшизы.