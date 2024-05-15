Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
15 мая 2024, новость

«Союзмультфильм» и Сергей Жуков работают над новым мультсериалом

Предполагается, что главным героем сериала станет робот Пип, образ которого создал восьмилетний сын Жукова
Сергей Жуков
Сергей Жуков

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. «Союзмультфильм» совместно с музыкантом, продюсером Сергеем Жуковым и его компанией «Руки вверх продакшн» ведут разработку анимационного сериала для детей дошкольного возраста, сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Ориентированный на детей в возрасте от двух до пяти проект будет в игровой форме поднимать множество вопросов, которые волнуют дошкольников», — отметили в пресс-службе.

Предполагается, что главным героем сериала станет робот Пип, образ которого создал восьмилетний сын Жукова, к роботу добавится кукла Ляля. В пресс-службе анонсируют, что специально для мультсериала Жуков и его команда создадут забавные и поучительные детские песни.

Это не первый опыт сотрудничества «Союзмультфильма» и музыканта. В 2023 году Жуков написал и исполнил «Гимн Простоквашино», а также появился в мультсериале «Простоквашино» в камео.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Сергей Жуков
Сергей Жуков
Сергей Жуков с семьей
Шепелев с сыном, Жуков с дочкой: звезды на премьере сериала
Instasamka
Instasamka восхитилась участниками вокального шоу
Сергей Жуков с семьей
Жуков раскрыл отношение к желанию детей заниматься творчеством
Энджел Жуков
13-летний сын Жукова стал соведущим Шепелева в новом шоу
Кадр из сериала «Плакса»
Муцениеце играет мать дочки Жукова в новом сериале: первые фото
Вероника и Сергей Жуковы на съемках сериала «Плакса»
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Кадр из телешоу «Битва каверов»
Светлаков, Кока, Галич снялись в новом музыкальном шоу
Филипп Киркоров с детьми
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Кадр из сериала «Евгенич» (2 сезон)
Сябитова, Басков и сын Рудковской снялись в сериале Жукова: новые кадры
Евгений Жуков на съемках сериала «Евгенич»
Сергей Жуков вернулся к роли продюсера в сериале: первые кадры
Сергей Жуков и Лолита
Бузова, Милохин, Лолита на первых кадрах сериала Жукова
Клава Кока
Клава Кока показала себя с Давой на съемках сериала
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Трейлер (англ.)
Дюна: Пророчество
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Папуля»
Папуля
Дублированный трейлер
Убийства в одном здании
Тизер (4 сезон, англ.)
Кадр из сериала «Дом Дракона» (2 сезон)
Дом Дракона
Трейлер (2 сезон, англ.)
Властелин колец: Кольца власти
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Тизер-трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь