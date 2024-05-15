«Союзмультфильм» и Сергей Жуков работают над новым мультсериалом

Сергей Жуков

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. «Союзмультфильм» совместно с музыкантом, продюсером Сергеем Жуковым и его компанией «Руки вверх продакшн» ведут разработку анимационного сериала для детей дошкольного возраста, сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Ориентированный на детей в возрасте от двух до пяти проект будет в игровой форме поднимать множество вопросов, которые волнуют дошкольников», — отметили в пресс-службе.

Предполагается, что главным героем сериала станет робот Пип, образ которого создал восьмилетний сын Жукова, к роботу добавится кукла Ляля. В пресс-службе анонсируют, что специально для мультсериала Жуков и его команда создадут забавные и поучительные детские песни.