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15 мая 2024, новость

14-летняя дочь Юлии Пересильд снялась для модного бренда

Анна Пересильд продемонстрировала коллекцию выпускных нарядов

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась для модного бренда Say no more. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

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14-летняя звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», продемонстрировала коллекцию выпускных нарядов упомянутой отечественной марки. Так, она примерила розовое корсетное платье без бретелей, украсив голову диадемой и добавив к образу серебристые балетки с ремешком.

Кроме того, юная актриса позировала в белом макси-платье с боковым разрезом, а также колготках и вечерних перчатках в тон. В то же время в рамках фотосессии знаменитость предстала перед камерой в черных трусах с поясом из прозрачных камней, укороченном жакете молочного оттенка, телесных колготках и бежевых туфлях с перьями.

Ранее в мае российская актриса Юлия Пересильд отдохнула в купальнике на яхте и показала фото фанатам.

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