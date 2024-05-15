14-летняя дочь Юлии Пересильд снялась для модного бренда

14-летняя звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале « Слово пацана. Кровь на асфальте », продемонстрировала коллекцию выпускных нарядов упомянутой отечественной марки. Так, она примерила розовое корсетное платье без бретелей, украсив голову диадемой и добавив к образу серебристые балетки с ремешком.

Кроме того, юная актриса позировала в белом макси-платье с боковым разрезом, а также колготках и вечерних перчатках в тон. В то же время в рамках фотосессии знаменитость предстала перед камерой в черных трусах с поясом из прозрачных камней, укороченном жакете молочного оттенка, телесных колготках и бежевых туфлях с перьями.