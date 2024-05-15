Наталья Рудова ответила, предлагали ли ей вернуться в «Универ»

Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова призналась в соцсети, что ей не поступало предложений сняться в сериале «Универ. 13 лет спустя».

Поклонник предположил, что героиня артистки могла бы вернуться из Америки к персонажу Арарата Кещяна — Майклу.

«Таких разговоров не было. Думаю, Ксения Андреевна красиво зашла, красиво ушла», — заявила артистка.

Наталья Рудова получила наибольшую известность по роли Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага».

Напомним, в начале мая Александр Мартынов, сыгравший в сериале Валентина, рассказал, что собирался отказаться от съемок в продолжении ситкома.