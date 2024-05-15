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15 мая 2024, новость

Наталья Рудова ответила, предлагали ли ей вернуться в «Универ»

Актриса прокомментировала свое отсутствие в продолжении ситкома
Наталья Рудова
Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова призналась в соцсети, что ей не поступало предложений сняться в сериале «Универ. 13 лет спустя».

Поклонник предположил, что героиня артистки могла бы вернуться из Америки к персонажу Арарата Кещяна — Майклу.

«Таких разговоров не было. Думаю, Ксения Андреевна красиво зашла, красиво ушла», — заявила артистка.

Наталья Рудова получила наибольшую известность по роли Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага».

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернулись Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская. Премьера состоялась 13 мая.

Напомним, в начале мая Александр Мартынов, сыгравший в сериале Валентина, рассказал, что собирался отказаться от съемок в продолжении ситкома.

Арарат Кещян, в свою очередь, раскрыл, как проходили съемки «Универа. 13 лет спустя».

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