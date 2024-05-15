Александр Цыпкин сравнил «Беспринципных» с «Ералашем»

Александр Цыпкин | Источник: Алексей Молчановский

Писатель Александр Цыпкин, по чьим рассказам был снят сериал «Беспринципные», сравнил проект с советским и российским юмористическим киножурналом «Ералаш». Об этом он рассказал в интервью автору книг Юлии Прудько.

«“Беспринципные” — это “Ералаш”, который высмеивает некоторые аспекты жизни. Предполагать, что жители Патриков такие, какими показываются в сериале, — это абсурд», — поделился Александр Цыпкин.

Писатель назвал сериал режиссера Романа Прыгунова «научной фантастикой».

«Таких людей не существует, таких историей практически не существует. Это все придумано», — подчеркнул он, отметив, что ошибочно всерьез сравнивать героев сериала с жителями Патриарших прудов.

Ранее Александр Цыпкин заявил, что писателям не стоит бояться искусственного интеллекта.