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15 мая 2024, новость

Александр Цыпкин сравнил «Беспринципных» с «Ералашем»

Писатель назвал снятый по своим рассказам сериал научной фантастикой
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин | Источник: Алексей Молчановский

Писатель Александр Цыпкин, по чьим рассказам был снят сериал «Беспринципные», сравнил проект с советским и российским юмористическим киножурналом «Ералаш». Об этом он рассказал в интервью автору книг Юлии Прудько.

«“Беспринципные” — это “Ералаш”, который высмеивает некоторые аспекты жизни. Предполагать, что жители Патриков такие, какими показываются в сериале, — это абсурд», — поделился Александр Цыпкин.

Писатель назвал сериал режиссера Романа Прыгунова «научной фантастикой».

«Таких людей не существует, таких историей практически не существует. Это все придумано», — подчеркнул он, отметив, что ошибочно всерьез сравнивать героев сериала с жителями Патриарших прудов.

Ранее Александр Цыпкин заявил, что писателям не стоит бояться искусственного интеллекта.

«Гений человеческий всегда будет опережать гений машинный. Возможно, станет чуть меньше плохих писателей, а хороших и гениальных останется ровно столько же», — объяснил он в интервью «Пятому каналу».

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