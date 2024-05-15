Риз Уизерспун показала редкое фото с мамой

Риз Уизерспун в микроблоге поделилась совместным фото со своей 76-летней мамой Бетти. Голливудская актриса обратилась к родственнице в честь международного Дня матери.

<div id="vk_post_-122141110_30351"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30351", -122141110, 30351, 'zOok-A8ECbweoE1pykBV_twrXR4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Каждый день с тобой — это подарок. С Днем матери, мама», — подписала снимок звезда фильма «Блондинка в законе».

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что актриса очень похожа на свою родственницу. «Я вижу, в кого ты такая солнечная», «Теперь я понимаю, у кого ты переняла свою красоту», «Вы выглядите великолепно. С Днем матери», «Ты как ее младший близнец! Две прекрасные дамы!», «Твоя мама так же красива, как и ты», — писали подписчики.

Также актриса опубликовала фото со своими детьми — 24-летней дочерью Авой, 20-летним сыном Диконом и 11-летним сыном Теннесси.

«Самый большой подарок в моей жизни — быть их мамой. Поздравляю всех мам с Днем матери!», — отметила звезда.