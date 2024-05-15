Риз Уизерспун показала редкое фото с мамой

Риз Уизерспун в микроблоге поделилась совместным фото со своей 76-летней мамой Бетти. Голливудская актриса обратилась к родственнице в честь международного Дня матери.
«Каждый день с тобой — это подарок. С Днем матери, мама», — подписала снимок звезда фильма «Блондинка в законе».
Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что актриса очень похожа на свою родственницу. «Я вижу, в кого ты такая солнечная», «Теперь я понимаю, у кого ты переняла свою красоту», «Вы выглядите великолепно. С Днем матери», «Ты как ее младший близнец! Две прекрасные дамы!», «Твоя мама так же красива, как и ты», — писали подписчики.
Также актриса опубликовала фото со своими детьми — 24-летней дочерью Авой, 20-летним сыном Диконом и 11-летним сыном Теннесси.
«Самый большой подарок в моей жизни — быть их мамой. Поздравляю всех мам с Днем матери!», — отметила звезда.
Напомним, Риз Уизерспун была дважды замужем. В 1999 году она сыграла свадьбу с актером Райаном Филиппом, от которого родила дочь Аву и сына Дикона. В 2008 году звезды расстались. В 2010 году Уизерспун начала встречаться с агентом Джимом Тотом, за которого спустя год вышла замуж. В этом браке у нее родился сын Теннесси. В марте 2023 года супруги объявили о расставании.