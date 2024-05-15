Светлана Ходченкова снялась в Париже в провокационном образе

Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками новыми фото, которые были сделаны во время ее отдыха в Париже. На черно-белых снимках 41-летняя актриса запечатлена в длинном пальто свободного кроя, которое она надела на голое тело. Кадры были сделаны на балконе отеля, в котором остановилась звезда.
Поклонникам понравились смелые кадры Ходченковой. «Хороша… Ну как и всегда», «Богически», «Милая и любимая Светлана! Ты, как всегда, прекрасна и очаровательная!», «Красотка», — писали подписчики.
Поговаривают, что в путешествие актриса отправилась с новым возлюбленным, которого пока скрывает от публики. Несколько лет назад в сети обсуждали роман звезды с бизнесменом Павлом Манченко, но она не комментировала эти слухи.
Светлана Ходченкова была замужем один раз — ее супругом был актер Владимир Яглыч, с которым она прожила в браке пять лет. Актеры развелись в 2010 году. Позже звезда была в отношениях с бизнесменом Георгием Петришиным.
Ранее Светлана Ходченкова показала себя в соблазнительном наряде во время занятий на пилоне.