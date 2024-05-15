Светлана Ходченкова снялась в Париже в провокационном образе

Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками новыми фото, которые были сделаны во время ее отдыха в Париже. На черно-белых снимках 41-летняя актриса запечатлена в длинном пальто свободного кроя, которое она надела на голое тело. Кадры были сделаны на балконе отеля, в котором остановилась звезда.

<div id="vk_post_-48064554_46666"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46666", -48064554, 46666, '2CfUMCvMovtfyxzssQEOCEksFko'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонникам понравились смелые кадры Ходченковой. «Хороша… Ну как и всегда», «Богически», «Милая и любимая Светлана! Ты, как всегда, прекрасна и очаровательная!», «Красотка», — писали подписчики.

Поговаривают, что в путешествие актриса отправилась с новым возлюбленным, которого пока скрывает от публики. Несколько лет назад в сети обсуждали роман звезды с бизнесменом Павлом Манченко, но она не комментировала эти слухи.

Светлана Ходченкова была замужем один раз — ее супругом был актер Владимир Яглыч, с которым она прожила в браке пять лет. Актеры развелись в 2010 году. Позже звезда была в отношениях с бизнесменом Георгием Петришиным.