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17 мая 2024, статьяЧто посмотреть

7 киноновинок с интригующим сюжетом

Загадочный эксперимент с Бондарчуком, черная комедия с Николасом Кейджем и уютный ромком — читайте в нашем обзоре о новых сериалах и фильмах с любопытным сюжетом, уже доступных онлайн

«Калимба»

Калимба
Калимба

Непредсказуемый психологический триллер от Okko рассказывает о загадочном эксперименте, который проводит обходительный психиатр Виктор Мещерский (Федор Бондарчук). В оборудованном подвале он запирает восемь человек: жертв и тех, кто причинил им вред. В замкнутом пространстве окажутся наглый нарцисс (Сергей Горошко), его бывшая девушка (Алена Михайлова), наркодилер (Петр Скворцов), утонувший в долгах журналист (Константин Плотников) и еще несколько подопытных. 

«Калимба»

Нетривиальная завязка предполагает миллион вариантов развития событий, и невозможно предугадать, в каком направлении двинется сюжет. Понятно лишь, что жестокий эксперимент пойдет не так, как задумывалось. Опасная психологическая игра, скрытые мотивы и блестящий каст делают «Калимбу» одной из самых интригующих сериальных премьер месяца.

«Герой наших снов»

Робкий и безобидный профессор биологии Пол Мэттьюс по необъяснимой причине начинает являться людям во сне. В чужих сновидениях он почти ничего не делает, просто наблюдает. Со временем Мэттьюса начинают узнавать на улицах, а поведение его ночного двойника оказывается все более агрессивным.

«Герой наших снов»

Абсурдистский «Герой наших снов» мрачно издевается над феноменом вирусной славы, бесшовно перетекая от уморительной комедии к драме с элементами хоррора. А многоликий Николас Кейдж, кажется, наконец-то заполучил роль в проекте мечты, воплотив сразу несколько разноплановых персонажей.

«Фрау»

Ваня (Вадик Королев) живет в старомодной бабушкиной квартире и мечтает жениться на прекрасной «фрау». Кристина (Лиза Янковская) танцует партию Жизели в местном балете и крутит безнадежный роман с женатым доктором. Между ними — ничего общего, но из этого «ничего» вырастает красивая, хоть и грустная сказка.

«Фрау»

«Фрау» Любови Мульменко — легкая и уютная история о том, как два человека соприкоснулись и стали немножко другими. Обаяния фильму добавляют трогательные ретро-детали, мягкий юмор и безусловная любовь автора к своим странным, но симпатичным героям.

«Манкимэн»

У молодого индийца, выброшенного судьбой на жестокие улицы Мумбаи, в жизни нет никого и ничего, кроме жажды отомстить убийцам своей матери. Взяв имя Манкимэн, он участвует в безжалостных кулачных боях и однажды устраивается официантом в закрытый клуб, где царит порок и властвуют деньги. Именно здесь Манкимэн сможет вплотную подобраться к своим жертвам и осуществить план возмездия.

«Манкимэн»

Дебютировавший в режиссуре Дев Патель, впервые прославившийся в «Миллионере из трущоб», берет на вооружение все лучшие атрибуты экшен-жанра и делает из «Манкимэна» не просто бледную копию «Джона Уика», а колоритный драматический триллер с мастерски поставленными драками, стильным визуалом, юмором и долей сюра. Самому Пателю в кадре драйва не занимать — бешеная энергия и азарт, с которым его герой идет к своей цели, способны зарядить даже тех, кто равнодушен к брутальным боевикам.

«По Фрейду»

Успевший уехать из нацистской Вены в Англию накануне Второй мировой, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд живет в лондонском поместье со своей дочерью, жертвующей ради любимого отца карьерой и личной жизнью. Однажды гения навещает с визитом молодой профессор философии К. С. Льюис, прошедший Первую мировую и до сих пор страдающий от ПТСР. Между психиатром и будущим автором «Хроник Нарнии» разгорается бурная дискуссия о войне и религии, о чувственном и телесном.

«По Фрейду»

Несмотря на то, что в реальности такого разговора между Фрейдом и Льюисом никогда не происходило, драматургия ленты построена на противопоставлении реальных тезисов двух великих умов, описанных в книге «Фрейд и Льюис. Дебаты о Боге». От фактурного Энтони Хопкинса в образе легенды психоанализа невозможно оторвать взгляда. Но и оппонирующий ему Мэттью Гуд невероятно хорош и убедителен, а сама лента «По Фрейду» выглядит уютным разговорным кино, ласкающим слух интеллектуальным юмором и увлекательными спорами на равных.

«Мосгаз. Дело № 10: Метроном»

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»

Ретро-детектив возвращается с новым лихим сюжетным витком. Десятый сезон популярной телесаги «Мосгаз» получил заголовок «Метроном» не просто так, это самый музыкальный из всех сезонов. События его разворачиваются в 1982 году. Сотрудники МУРа будут заниматься расследованием загадочного убийства, случившегося прямо на сцене Москонцерта.

«Мосгаз. Дело № 10: Метроном»

Андрей Мерзликин вновь выступает в роли майора Ковалева, а Ольга Лерман играет деликатную Машу. Вернется в «Мосгаз. Дело № 10: Метроном» и Марина Александрова, героине которой придется несладко без крепкого плеча мудрого начальника майора Черкасова (Андрей Смоляков).

«Химера»

Молодой британский археолог Артур (звезда «Короны» Джош О’Коннор) возвращается из тюрьмы и присоединяется к томбаролли — расхитителям гробниц, ищущим захоронения этрусков, живших на территории Италии тысячи лет назад. Все они хотят лишь одного — заработать на безбедную и беззаботную жизнь. Но не Артур. Его цель — отыскать вход в загробный мир, чтобы воссоединиться с любимой девушкой.

«Химера»

Аличе Рорвахер — одна из самых интересных и необычных итальянских авторов, чье творчество ближе всего подходит к определению магического реализма. Смешивая настоящее с прошлым, осязаемое с призрачным, чередуя прекрасное и отталкивающее, Рорвахер создает из своего кино удивительный мир, похожий на сновидение и отсылающий к античным мифам. 

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