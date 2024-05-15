Продюсер ответил на обвинения в харассменте в адрес 85-летнего Копполы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356926&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Продюсер нового фильма Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» Даррен Деметре ответил на обвинения в харассменте в адрес режиссера. Его цитирует Variety.

Он прокомментировал выход в The Guardian статьи о том, что Коппола на съемках «Мегалополиса» якобы сажал статисток на колени и целовал их.

По словам Деметре, он работал с Копполой и его семьей 35 лет, и на съемках последней картины режиссер вел себя этично. Во время производства сцены в ночном клубе, отметил он, Коппола прогулялся по площадке и для поднятия настроения коллег обнимал их и целовал в щеки.

«Это был его способ вдохновить других, создать клубную атмосферу, важную для фильма. Я и подумать не мог, что кто-то будет после этого жаловаться на харассмент или неприемлемое поведение», — сказал Деметре.