Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
15 мая 2024, новость

Продюсер ответил на обвинения в харассменте в адрес 85-летнего Копполы

Даррен Деметре заявил, что режиссер вел себя этично на съемках «Мегалополиса»
Во время загрузки произошла ошибка.

Продюсер нового фильма Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» Даррен Деметре ответил на обвинения в харассменте в адрес режиссера. Его цитирует Variety.

Он прокомментировал выход в The Guardian статьи о том, что Коппола на съемках «Мегалополиса» якобы сажал статисток на колени и целовал их.

По словам Деметре, он работал с Копполой и его семьей 35 лет, и на съемках последней картины режиссер вел себя этично. Во время производства сцены в ночном клубе, отметил он, Коппола прогулялся по площадке и для поднятия настроения коллег обнимал их и целовал в щеки.

«Это был его способ вдохновить других, создать клубную атмосферу, важную для фильма. Я и подумать не мог, что кто-то будет после этого жаловаться на харассмент или неприемлемое поведение», — сказал Деметре.

Он предположил, что подобные обвинения — заговор, чтобы помешать успеху фильма, премьера которого запланирована на Каннском кинофестивале 17 мая.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Френсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
Александр Домогаров
Домогаров объяснил, почему ушел из театра Моссовета
Никита Волков и Лиана Гриба на съемках сериала «Постучись в мою дверь»
Директор Лианы Грибы прокомментировала сообщения о ее нападении на жену Волкова
Александр Домогаров в спектакле «Маскарад»
Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 30 лет работы
Актеры сериала «Воронины» на съемках
Близнецы из «Ворониных» высказались о съемках продолжения
Жерар Депардье
Звездный адвокат оценил шансы Депардье на защиту России
Кевин Спейси
Пострадавшие от действий Кевина Спейси снялись в документальном сериале
Никита Кологривый
Звезда «Физрука» сравнил Кологривого с Паниным
Мира Сорвино
Пострадавшая от Вайнштейна актриса возмутилась отмене приговора продюсеру
Харви Вайнштейн
Суд отменил обвинительный приговор продюсеру Вайнштейну
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Иосиф Пригожин объяснил поведение Кологривого
Алек Болдуин
Болдуин выбил телефон из рук активистки после вопроса о гибели оператора
Френсис Форд Коппола
«Мегалополис» Копполы покажут в Каннах. Режиссер работал над фильмом 40 лет
Марат Башаров
Башаров предложил Кологривому бесплатно поработать уборщиком
Никита Кологривый
Никиту Кологривого выпустили из спецприемника в Новосибирске
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли празднует победу над Брэдом Питтом в суде
Алексей Учитель
Алексей Учитель оценил будущее Кологривого после пьяного дебоша
Джонни Депп
Звезда фильма «Кокаин» обвинила Джонни Деппа в оскорблении на съемках
Никита Кологривый
Кологривый опубликовал обращение после дебоша: «Я исправлюсь»
Елена Папанова
Дочь Папанова рассказала об увольнении из театра Ермоловой
Мира Сорвино
Мира Сорвино рассказала, как Харви Вайнштейн испортил ее карьеру
Шэрон Стоун
Болдуин отреагировал на откровения Шэрон Стоун
Никита Кологривый
Никиту Кологривого назвали «абсолютным народным героем»
Никита Кологривый
Кологривый заявил о ведении проплаченной политики против него
Анфиса Черных
Анфиса Черных ответила на критику Никиты Кологривого
Ален Делон
Прокуратура начала расследование по факту изъятого у Алена Делона оружия
Милош Бикович
Милош Бикович прокомментировал увольнение из «Белого лотоса»
Кевин МакНэлли
Звезду «Пиратов Карибского моря» арестовали в США
Жерар Депардье
Во Франции на Жерара Депардье подали новую жалобу
Никита Кологривый
Педагог Кологривого рассказал о характере скандального актера
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Максим Виторган
Виторган высмеял Никиту Кологривого после критики Козловского
Никита Кологривый
Агент Кологривого прокомментировала его конфликт с Гордоном
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол искупался голым и сорвал съемки дорогостоящего фильма
Сергей Безруков
Сергей Безруков высказался об актерских навыках Никиты Кологривого
Иван Янковский и Диана Пожарская
Янковский ответил на критику Кологривого в адрес советских актеров
Анатолий Руденко
Задержанный ранее актер Руденко вернулся к работе
Анатолий Руденко
Актера из сериалов «Триггер» и «Каменская» Руденко задержали в Москве
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кологривый рассказал, чья актерская игра ему нравится
Филипп Янковский на съемках сериала «Контейнер» (3 сезон)
Филипп Янковский пошутил о Кологривом после критики коллег
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Никита Кологривый и Александрина Питиримова
Жена Никиты Кологривого вступилась за актера после критики
Никита Кологривый
Режиссер «ЮЗЗЗа» высмеял слова звезды «Слова пацана» о лжеартистах
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Николай Расторгуев
На продюсерскую компанию Николая Расторгуева подали в суд
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кологривый и Клава Кока заменили Киркорова и Асти в новогоднем фильме ТНТ
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Киркоров высказался о ремейках популярных советских фильмов
Павел Прилучный
Избившему актера Прилучного бизнесмену вынесли приговор
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ от съемок
Жерар Депардье
Пьер Ришар, Карла Бруни и другие деятели культуры выступили в защиту Депардье
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»
ТНТ отменил светскую премьеру ремейка комедии Гайдая
Новые трейлеры
Дюна: Пророчество
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Папуля»
Папуля
Дублированный трейлер
Убийства в одном здании
Тизер (4 сезон, англ.)
Кадр из сериала «Дом Дракона» (2 сезон)
Дом Дракона
Трейлер (2 сезон, англ.)
Властелин колец: Кольца власти
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Первый класс»
Первый класс
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь