Канны-2024: звезды и песик на красной дорожке открытия фестиваля

На Лазурном берегу состоялось открытие 77-го Каннского кинофестиваля. Мероприятие посетили мировые звезды кино. Одной из первых на красной дорожке появилась Мэрил Стрип, которая выбрала нежное платье молочного оттенка от Dior.

В последний раз актриса посещала мероприятие более 30 лет назад — тогда она стала обладательницей награды за лучшую женскую роль в фильме «Крик во тьме».

В этот раз Стрип получила почетную Золотую пальмовую ветвь из рук французской актрисы Жюльет Бинош.

«Когда я узнала, что именно вы собираетесь вручить мне эту “Пальму”, я сошла с ума! Эта награда уникальна, это большая честь — получить ее!"» — сказала Мэрил Стрип со сцены.

Открытие кинофестиваля в Каннах посетила и немецкая модель Хайди Клум. Для светского выхода она выбрала бордовое платье от модного дома Saiid Kobeisy с пышной юбкой, шлейфом, глубоким декольте и разрезом до бедра.

Темно-красное платье предпочла и французская актриса Жюльет Бинош. Наряд от модного дома Dior подчеркнул стройную фигуру 60-летней кинозвезды.

Мероприятие не смогла пропустить также Мерьем Узерли, знакомая зрителям по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век». Актриса надела разноцветное платье в пол, расшитое бисером, с глубоким декольте.

Также открытие Каннского кинофестиваля посетили Джейн Фонда, Ева Грин, Тейлор Хилл, Леа Сейду, Фредерик Бель, Хелена Кристенсен и многие другие. На красной дорожке появился и пес Месси, которого зрители видели в фильме «Анатомия падения».

Каннский кинофестиваль 2024 проходит с 14 по 25 мая.