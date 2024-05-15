Канны-2024: звезды и песик на красной дорожке открытия фестиваля

На Лазурном берегу состоялось открытие 77-го Каннского кинофестиваля. Мероприятие посетили мировые звезды кино. Одной из первых на красной дорожке появилась Мэрил Стрип, которая выбрала нежное платье молочного оттенка от Dior.
В последний раз актриса посещала мероприятие более 30 лет назад — тогда она стала обладательницей награды за лучшую женскую роль в фильме «Крик во тьме».
В этот раз Стрип получила почетную Золотую пальмовую ветвь из рук французской актрисы Жюльет Бинош.
«Когда я узнала, что именно вы собираетесь вручить мне эту “Пальму”, я сошла с ума! Эта награда уникальна, это большая честь — получить ее!"» — сказала Мэрил Стрип со сцены.
Открытие кинофестиваля в Каннах посетила и немецкая модель Хайди Клум. Для светского выхода она выбрала бордовое платье от модного дома Saiid Kobeisy с пышной юбкой, шлейфом, глубоким декольте и разрезом до бедра.
Темно-красное платье предпочла и французская актриса Жюльет Бинош. Наряд от модного дома Dior подчеркнул стройную фигуру 60-летней кинозвезды.
Мероприятие не смогла пропустить также Мерьем Узерли, знакомая зрителям по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век». Актриса надела разноцветное платье в пол, расшитое бисером, с глубоким декольте.
Также открытие Каннского кинофестиваля посетили Джейн Фонда, Ева Грин, Тейлор Хилл, Леа Сейду, Фредерик Бель, Хелена Кристенсен и многие другие. На красной дорожке появился и пес Месси, которого зрители видели в фильме «Анатомия падения».
В этом году председателем жюри стала Грета Гервиг, режиссер картины «Барби», также блиставшая на красной дорожке открытия кинофестиваля. Вместе с ней конкурсные картины будут оценивать Ева Грин, Омар Си, Пьерфранческо Фавино, Лили Гладстоун, Хирокадзу Корээда и Хуан Антонио Байона.
Каннский кинофестиваль открыл французский фильм «Второй акт» режиссера Квентина Дюпье. В смотре принимают участие 22 картины, среди которых «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы, «Лимонов: Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова и другие.
Каннский кинофестиваль 2024 проходит с 14 по 25 мая.