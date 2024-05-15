Фильм «Сто лет тому вперед» поставил рекорд российского проката

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356092&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм «Сто лет тому вперед» по повести фантаста Кира Булычева поставил рекорд российского проката. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм Александра Андрющенко заработал в прокате более миллиарда рублей, став наиболее кассовой отечественной фантастической картиной. «Сто лет тому вперед» опередил такие популярные проекты, как «Вторжение» и «Притяжение». Они собрали в прокате 1 миллиард и 962 миллиона рублей соответственно.

Прирост сборов картины Андрющенко на уикенде составил 66,6 процента, отметил источник.

«Сто лет тому вперед» — российский фантастический фильм по мотивам одноименной повести Кира Булычева. Главных героев, Алису Селезневу и Колю Герасимова, сыграли Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн, а космических пиратов — Александр Петров и Юра Борисов. Фильм вышел в прокат 18 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что сборы фильма «Сто лет тому вперед» не оправдали ожиданий кинотеатров.