Уехавший из России Назаров напугал поклонников внешним видом

Дмитрий Назаров, фото: соцсети

Актер и телеведущий Дмитрий Назаров шокировал поклонников похудением. Артист опубликовал видео в соцсети.

66-летний Дмитрий Назаров был запечатлен в желтой футболке, поверх которой надел синюю кофту на молнии. Артист сидел на стуле и читал басню собственного сочинения. Некоторые интернет-пользователи были удивлены тем, как сильно изменился актер, и обеспокоились его здоровьем.

«Похудел как Дмитрий Юрьевич. Здоровья!», «Вы очень похудели. Здоровья вам большого и долгих лет жизни», «Дмитрий Юрьевич, берегите себя, пожалуйста», «Очень за вас переживаю. Вы сильный, но все-таки берегите себя», — писали в комментариях.

В январе 2023 года звезда «Кухни» Дмитрий Назаров вместе с супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания актера и критика спецоперации на Украине.

В марте того же года Назаров прокомментировал решение Константина Хабенского уволить его из театра. По словам артиста, такое решение худруку далось тяжело. Актер рассказал, что изначально руководство планировало отстранить его от участия в спектаклях на время.