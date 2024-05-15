Фильм на вечер: детективный нуар-головоломка с Расселом Кроу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356393&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Столкнувшись с болезнью Альцгеймера, детектив Рой Фриман вынужден уйти в отставку. Но после прохождения специальной терапии следователь готов вновь взяться за работу — тем более, что мозгу необходимо постоянно давать нагрузку.

Копаясь в деле об убийстве профессора колледжа, которое он закрыл десять лет назад, Фриман обнаруживает, что кое-что там не сходится. Детектив снова погружается в материалы расследования, а из-за проблем с памятью делает это словно впервые. Вскоре становится ясно, что свидетелям по этому делу было что скрывать.

«Спящие псы» — детективный триллер с оттенками нуара, привлекающий, в первую очередь, культовой звездой в главной роли. И хотя от гладиаторского прошлого в Расселе Кроу остались разве что печальные глаза, в данном случае усталость и некоторая отрешенность, исходящие от актера в кадре, оправданы образом его персонажа.