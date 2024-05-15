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15 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: детективный нуар-головоломка с Расселом Кроу

Расследуем загадочное дело вместе с голливудскими звездами в тягучем триллере «Спящие псы»
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Столкнувшись с болезнью Альцгеймера, детектив Рой Фриман вынужден уйти в отставку. Но после прохождения специальной терапии следователь готов вновь взяться за работу — тем более, что мозгу необходимо постоянно давать нагрузку.

Копаясь в деле об убийстве профессора колледжа, которое он закрыл десять лет назад, Фриман обнаруживает, что кое-что там не сходится. Детектив снова погружается в материалы расследования, а из-за проблем с памятью делает это словно впервые. Вскоре становится ясно, что свидетелям по этому делу было что скрывать.

«Спящие псы» — детективный триллер с оттенками нуара, привлекающий, в первую очередь, культовой звездой в главной роли. И хотя от гладиаторского прошлого в Расселе Кроу остались разве что печальные глаза, в данном случае усталость и некоторая отрешенность, исходящие от актера в кадре, оправданы образом его персонажа.

За более эмоциональную часть в картине отвечает загадочная Карен Гиллан, вокруг которой строится основная интрига. Медленно, но верно авторы ведут героя и зрителей к разгадке, обрушивающейся на нас вместе с драматичным финалом.

Спящие псы
5.6
Спящие псы
2024/США, Австралия18+триллердетективкриминал
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