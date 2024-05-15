Трейлер дня: хитрый Саурон притворяется эльфом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356942&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел первый тизер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти», где зловещий Саурон предстает в облике эльфа.

Действие сериала разворачивается задолго до событий трилогии «Властелин колец». В первом сезоне храбрая эльфийка Галадриэль хотела отомстить оркам за гибель брата, но в итоге наткнулась на еще большее зло.

В продолжении хитрый Саурон будет восстанавливать силы, наблюдать за созданием Колец и строить коварные планы по покорению всех народов Средиземья.