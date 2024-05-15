Трейлер дня: хитрый Саурон притворяется эльфом

Вышел первый тизер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти», где зловещий Саурон предстает в облике эльфа.
Действие сериала разворачивается задолго до событий трилогии «Властелин колец». В первом сезоне храбрая эльфийка Галадриэль хотела отомстить оркам за гибель брата, но в итоге наткнулась на еще большее зло.
В продолжении хитрый Саурон будет восстанавливать силы, наблюдать за созданием Колец и строить коварные планы по покорению всех народов Средиземья.
Во втором сезоне Морвет Кларк вернется к роли Галадриэль, а Чарли Викерз — к роли Саурона. Вновь появятся Роберт Арамайо, Назанин Бониади, Максим Болдри и Исмаэль Крус Кордова.
Новый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» начнет выходить с 29 августа.