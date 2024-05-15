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15 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: хитрый Саурон притворяется эльфом

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» получил первый тизер и дату премьеры
Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел первый тизер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти», где зловещий Саурон предстает в облике эльфа.

Действие сериала разворачивается задолго до событий трилогии «Властелин колец». В первом сезоне храбрая эльфийка Галадриэль хотела отомстить оркам за гибель брата, но в итоге наткнулась на еще большее зло.

В продолжении хитрый Саурон будет восстанавливать силы, наблюдать за созданием Колец и строить коварные планы по покорению всех народов Средиземья.

Во втором сезоне Морвет Кларк вернется к роли Галадриэль, а Чарли Викерз — к роли Саурона. Вновь появятся Роберт Арамайо, Назанин Бониади, Максим Болдри и Исмаэль Крус Кордова.

Новый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» начнет выходить с 29 августа.

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Морвет Кларк
Морвет Кларк
Morfydd Clark
Назанин Бониади
Назанин Бониади
Nazanin Boniadi
Властелин колец: Кольца власти
Властелин колец: Кольца власти
Роберт Арамайо
Роберт Арамайо
Robert Aramayo
Исмаэль Крус Кордова
Исмаэль Крус Кордова
Ismael Cruz Córdova
Макс Болдри
Максим Болдри
Maxim Baldry
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