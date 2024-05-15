Александрова, Шведов и другие звезды на премьере сериала с Бондарчуком

Перед показом с приветственным словом выступили продюсеры «Калимбы» Гавриил Гордеев и Вячеслав Дусмухаметов и режиссер Нурбек Эген. Исполнитель главной роли Федор Бондарчук поблагодарил коллег по съемочной площадке, а также режиссера и сценаристов проекта «за смелость».

Драматический триллер «Калимба» рассказывает о психиатре Викторе Мещерском (его играет Бондарчук), который устраивает психологический эксперимент и запирает в замкнутом помещении преступников и их жертв. Проходя через различные испытания и упражнения, испытуемые должны увидеть себя и друг друга с новой стороны, переосмыслить произошедшие с ними события и проработать травмы, но исследование выходит из-под контроля.