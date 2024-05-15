43-летняя Джессика Альба выложила фото в бикини

43-летняя Джессика Альба отдыхает в Мексике. На одном из кадров голливудская актриса была запечатлена в ярко-оранжевом бикини с цветочным принтом, которое дополнила солнцезащитными очками и золотой цепочкой с кулоном. Знаменитость сидела на мосту у водоема.

Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал «OK!» заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов. В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер. А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.