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15 мая 2024, новость

Звезда «Чебурашки» впервые показала лицо дочери

Ольга Кузьмина познакомила поклонников с наследницей после ее крещения

Ольга Кузьмина опубликовала в личном блоге фото семимесячной дочери Миры Марии. Актриса впервые показала лицо своей наследницы. Она решилась на это после таинства крещения, которое состоялось в начале мая. 

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пришло время знакомиться! Вот она — наша Мира Мария», — подписала кадры звезда «Чебурашки».

На фото актриса была запечатлена не только с дочерью, но и с мужем Евгением Апанасевичем. Позже Кузьмина опубликовала еще несколько кадров: на одном она появилась с наследницей и мамой, а на другом показала, как выглядела в детстве.

«Фото сквозь года… На нижнем снимке я чуть старше Миры сейчас. Сижу у мамы на руках и еще даже не представляю, что через 36 лет буду так же держать свою дочь. А ведь когда-нибудь и Мира сделает такую фотографию!» — порассуждала звезда сериала «Кухня».

Напомним, Ольга Кузьмина в браке с экскурсоводом Евгением Апанасевичем во второй раз стала мамой в октябре прошлого года. Роды актрисы проходили в Аргентине. Также у нее есть десятилетний сын Гордей, который родился в ее первом браке. 

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