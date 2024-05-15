Звезда «Чебурашки» впервые показала лицо дочери

Ольга Кузьмина опубликовала в личном блоге фото семимесячной дочери Миры Марии. Актриса впервые показала лицо своей наследницы. Она решилась на это после таинства крещения, которое состоялось в начале мая.

<div id="vk_post_-122141110_30301"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30301", -122141110, 30301, 'nxKADlGOUJg8zx5c7mTV2uiTRNY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Пришло время знакомиться! Вот она — наша Мира Мария», — подписала кадры звезда «Чебурашки».

На фото актриса была запечатлена не только с дочерью, но и с мужем Евгением Апанасевичем. Позже Кузьмина опубликовала еще несколько кадров: на одном она появилась с наследницей и мамой, а на другом показала, как выглядела в детстве.

«Фото сквозь года… На нижнем снимке я чуть старше Миры сейчас. Сижу у мамы на руках и еще даже не представляю, что через 36 лет буду так же держать свою дочь. А ведь когда-нибудь и Мира сделает такую фотографию!» — порассуждала звезда сериала «Кухня».