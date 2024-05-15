Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
15 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Каннский кинофестиваль открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом

Торжественную церемонию открытия посетили главные звезды кинематографа

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Французская полиция впервые использует камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом для обеспечения безопасности во время открывшегося в Канне 77-го Международного кинофестиваля. Об этом сообщил директор муниципальной полиции города Ив Даро.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

«Вокруг Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт установлены 17 камер видеонаблюдения со встроенным искусственным интеллектом», — заявил он в интервью Agence France-Presse.

Как отметил полицейский комиссар, Канн стал первым городом Франции, где опробуется эта система. «О любых подозрительных действиях, которые зафиксируют камеры, будут немедленно проинформированы операторы Центра городской безопасности», — сказал он.

Золото Канна

К 77-му фестивалю устроители, как и в предыдущие годы, доверили изготовление «Золотой пальмовой ветви» швейцарским ювелирам. Ювелирный дом Chopard, который с 1998 года отвечает за создание главной награды фестиваля, выполнил конкурсный трофей из золота на подложке из горного хрусталя изумрудной огранки весом в 1 кг. Имя лауреата будет выгравировано в день завершения фестиваля 25 мая. До этого предпочтения жюри будут держаться в строжайшей тайне.

Этот же дом создал коллекцию из 77 бриллиантовых колец и подвесок для звезд, которые будут подниматься по красной ковровой дорожке. Автор украшений Каролин Шейфеле использовала в своей коллекции сказочные мотивы.

«Королева бала» Мэрил Стрип

На церемонии открытия американской актрисе Мэрил Стрип вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь». Как заметил, комментируя награждение, генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо, «в каждом из участников фестиваля есть что-то от Мэрил Стрип, которая воплощает всеобщую любовь к кино».

Дебют Стрип на большом экране состоялся в 1977 году в картине «Джулия». За свою карьеру она получила три премии «Оскар», а в 2004 году на Московском международном кинофестивале была удостоена российского приза «Верю. Константин Станиславский».

Организаторы также решили отметить почетной наградой американского постановщика Джорджа Лукаса, автора «Звездных войн», и японскую мультипликационную студию Ghibli.

«Второй акт» от Квентина Дюпье

В качестве фильма открытия фестиваля организаторы выбрали французскую ленту Квентина Дюпье «Второй акт» c актрисой Леа Сейду в одной из главных ролей.

Картина в жанре черной комедии наполнена абсурдным юмором. Ее основные персонажи — актеры, снимающиеся в фильме, обреченном на неудачу.

Дюпье является одним из самых плодовитых режиссеров Франции. В 2023 году он выпустил два фильма: комедии «Даааааали!» о молодом журналисте, берущем интервью у испанского художника Сальвадора Дали и «Янник» о драматурге, который требует от артистов театра под дулом пистолета сыграть написанную им пьесу.

Борьбу за «Золотую пальмовую ветвь» будут вести 22 полнометражных фильма, приглашенных в основной конкурс. В среду в состязание вступят французская лента «Дикий алмаз» Агаты Ридинже и датская картина Магнуса фон Хорна «Девушка с иглой».

Протесты феминисток

Синхронно с открытием начались протесты феминисток против участия в фестивале 72-летнего продюсера Алена Сарда, выпустившего на экран более 200 фильмов. В понедельник журнал Elle опубликовал показания девяти женщин, обвиняющих Сарда в домогательствах в период съемок.

Один из ветеранов фестиваля актер Жерар Депардье находится под следствием на основе схожих обвинений. В октябре актера будут судить за домогательства, которые якобы были допущены им в отношении двух женщин в сентябре 2021 года во время съемок картины «Зеленые ставни». Сам Депардье решительно отвергает эти утверждения.

Ранее польско-французский режиссер Роман Полански был оправдан по делу о клевете. Жалобу на него подала британская актриса Шарлотта Льюис. Она обвинила Полански в клевете после того, как он опроверг ранее озвученные артисткой обвинения в домогательствах, назвав их ложью.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кадр из фильма «Дикий алмаз»
Дикий алмаз
Джулия
Луи Гаррель
Луи Гаррель поддержал объявивших о забастовке киномехаников
Даааааали!
Магнус фон Хорн
Magnus von Horn
Каннский кинофестиваль 2019
На главную награду Каннского кинофестиваля претендуют более 20 картин
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Леа Сейду
Леа Сейду
Léa Seydoux
Брэдли Купер и Джиджи Хадид
Джиджи Хадид заметили на свидании с Брэдли Купером на концерте
Роман Полански
Roman Polanski
Квентин Дюпье
Квентин Дюпье
Quentin Dupieux
Зендая
Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове
Янник
Девушка с иглой
Кара Делевинь на Met Gala
Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»
Второй акт
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Николь Кидман
Николь Кидман вышла в свет в культовом платье 1951 года
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде
Памела Андерсон
56-летняя Памела Андерсон посетила светское мероприятие в сияющем мини
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл вышла на красную дорожку в оголяющем тело платье
Аня Тейлор-Джой
«Колючий интроверт»: звезду «Хода королевы» высмеяли за образ на премьере
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип получит почетную награду
Любовь Аксенова с мужем
Аксенова с мужем, Чебатков, Лыков: звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра»
Владимир Середин и Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова вышла в свет в платье Людмилы Гурченко
Ума Турман
Ума Турман, Кайли Миноуг и другие звезды посетили гала-концерт Time 100
Мэттью Макконахи с семьей
Мэттью Макконахи впервые за пять лет вышел в свет со своей семьей
Джейн Фонда
Внешность 86-летней Джейн Фонды на красной дорожке вызвала споры в сети
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук
Харламов с возлюбленной, Алсу, Безрукова: звезды на премьере фильма
Эмили Блант
Эмили Блант в обнимку с мужем появилась на премьере фильма
Любовь Аксенова
Аксенова и Янковский представили сериал «Прометей» на ММКФ-2024
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян представили фильм со своим участием
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас посетил премию и взволновал поклонников
Мерьем Узерли
Звезда «Великолепного века» восхитила публику на гала-ужине в Дубае
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. появился на премьере в экстравагантном наряде
Зендая
Зендая взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
Зендая
Зендая раскритиковала свой образ робота на премьере «Дюны»
Катя Лель
Эвелина Бледанс, Катя Лель и другие звезды на премьере фильма
Ричард Гир с супругой
74-летний Ричард Гир впервые за долгое время вышел в свет с женой
Кирилл Серебренников
Фильм Кирилла Серебренникова вошел в основной конкурс Канн. Программа
Деми Мур
61-летняя Деми Мур восхитила поклонников выходом в платье с разрезом
Френсис Форд Коппола
«Мегалополис» Копполы покажут в Каннах. Режиссер работал над фильмом 40 лет
Федор Бондарчук и Анна Михалкова
Бондарчук, Михалкова, Куценко на церемонии вручения кинопремии
Зендая
Зендая пришла на красную дорожку в пиджаке на голое тело
Зендая
Фанаты переживают за состояние здоровья Зендаи
Ольга Бузова
Ольга Бузова представила фильм «Дождь из мужчин»
Элизабет Херли с сыном Дэмиэном
58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном
Софья Эрнст
Эрнст, Деревянко, Ткаченко, Борисова с дочерью: звезды на премьере фильма
Софья Эрнст
Жена Константина Эрнста пришла на премьеру в золотом платье-бюстье
Зендая
Зендая пришла на премьеру в сияющем платье с глубоким декольте
Дарья Мороз
Мороз, Арбенина и беременная Тарханова: звезды на премьере сериала
Зендая
От Зендаи до Терон: звезды на красной дорожке «Оскара 2024» (видео)
Одри Хепберн и ее единственный «Оскар» (за фильм «Римские каникулы»), 1954 г.
100 роскошных фото звезд — победителей «Оскара» за всю историю
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Прилучный с женой, Бледанс, Петросян: звезды на премьере «Онегина»
Александр Головин
Звезда «Кадетства» впервые после свадьбы вышел в свет с женой
Кристен Стюарт (фото: соцсети)
Звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе
Милош Бикович
Милош Бикович в новом образе представил новый фильм
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Сальма Хайек вышла в свет в наряде страстного оттенка
Селена Гомес
Энистон, Стрип, Стрейзанд: голливудские звезды на премии Гильдии актеров
Зендая
Зендая пришла на премьеру в платье с откровенным декольте
Шэрон Стоун
Публика раскритиковала новый светский выход Шэрон Стоун
Новые трейлеры
Убийства в одном здании
Тизер (4 сезон, англ.)
Кадр из сериала «Дом Дракона» (2 сезон)
Дом Дракона
Трейлер (2 сезон, англ.)
Властелин колец: Кольца власти
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Первый класс»
Первый класс
Трейлер
vktrailer-220787057_456356920
Агент разведки
Трейлер (англ.)
Диван для мамы
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь