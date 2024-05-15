Дочь Брюса Уиллиса заявила, что родители ходили при ней голышом

Актриса, дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис заявила, что родители ходили при ней голышом. В беседе с People она рассказала о своем опыте взросления и защитила право кормить годовалую дочь Луэтту на публике.

По словам Уиллис, она не ожидала, что ее посты в соцсети о грудном вскармливании вызовут много споров.

«Я вообще не думала, что с этим есть какая-то проблема, я же выросла в голом доме. Понимаете, мы не стыдились ходить голышом, никогда», — вспоминает она.

Однако Уиллис стала замечать, что к ней в комментарии приходят люди, утверждающие, что грудное кормление — это интимный процесс.

«А как бы вы почувствовали себя, если захотели бы поесть, а я бы заперла вас в крошечной каморке в аэропорту? Я кормлю своего ребенка. В этом нет ничего эротичного, только если вы не вкладываете в процесс это значение», — говорит 35-летняя Уиллис.