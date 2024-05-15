Пиратские фильмы вернулись в кинотеатры России

Кинотеатры России возобновили теневой прокат зарубежных лент после месячного отказа от пиратского контента из-за ультиматума прокатчиков. Об этом сообщает издание РБК.

По данным издания, участники рынка вернулись к предсеансному обслуживанию, чтобы избежать закрытия. Отмечается, что легальный прокат отечественного кино не принес ожидаемый сборов. Сейчас, подчеркивает РБК, зарубежные новинки уже показывают минимум в семи кинотеатрах Москвы, Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода и др.

Напомним, что с 18 апреля из афиш крупных сетей кинотеатров исчезло предсеансное обслуживание.

В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров призвала к отказу от пиратского контента в поддержку российских фильмов с 18 апреля по 12 мая. Некоторые дистрибьюторы, включая компанию «Атмосфера кино», направили письма кинотеатральным сетям с требованием не показывать пиратский контент в указанный период. Отмечалось, что в случае невыполнения требований дистрибьюторы не будут продлевать лицензии на ленты, что сделает их показ невозможным.

Накануне российские кинотеатры назвали фильм, от проката которого ждут 2 млрд рублей.