Директор Лианы Грибы прокомментировала сообщения о ее нападении на жену Волкова

Никита Волков и Лиана Гриба на съемках сериала «Постучись в мою дверь» | Источник: Алексей Молчановский

Директор звезды сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Лианы Грибы заявила «Газете.Ru», что актриса не нападала на жену своего партнера по проекту Никиты Волкова. Представитель Грибы отметила, что не знает, откуда у СМИ появилась информация о конфликте.

«Никакого нападения на супругу Никиты Волкова не было. Откуда берутся такие данные, мне неизвестно. Я думаю, что вам лучше всего уточнить их у источника, который предоставил вам эту информацию. Наверное, более по данному поводу мне будет сказать вам нечего», — заявила директор актрисы Виктория.

Агент Никиты Волкова, исполняющего главную роль в сериале, отказалась от комментариев.

«О боже, нет, никаких комментариев, надеюсь на понимание», — сказала представитель артиста Наталья.

О конфликте между актрисой Лианой Грибой и супругой Никиты Волкова Еленой Еременко сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, на одной из вечеринок актриса якобы сказала жене партнера по сериалу, что у них появились чувства друг к другу за пределами съемочной площадки. После этого артистка якобы выплеснула в лицо Еременко бокал вина и начала избивать ее.

Shot пишет, что Елена Еременко написала заявление в полицию. В опубликованном тексте заявления говорится, что инцидент произошел в декабре прошлого года. Гриба якобы нанесла Еременко удары «в ухо, висок, голову, грудь».

В российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Никита Волков исполнил роль героя Серкана Болата. Роль героини Эды играет Лиана Гриба.