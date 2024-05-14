Брэдли Купера высмеяли из-за награды за двухминутную роль

Брэдли Купер | Источник: Legion-Media.ru

Актера Брэдли Купера высмеяли из-за того, что он претендует на телепремию «Эмми» за гостевую роль в сериале «Начальная школа “Эбботт”». Об этом пишет The Sun.

Двухминутное появление 49-летнего артиста, как стало известно ранее, будет претендовать на номинацию «За гостевую роль в комедийном сериале». В проекте Купер сыграл самого себя.

Американская телевизионная академия, организатор премии, в 2024 году изменила правила, по которым актеры могут претендовать на награду в категориях «За гостевую роль». Минимальное время нахождения артиста на экране должно составлять не менее 5% от продолжительности эпизода.

Эпизод, в котором появился Купер, длился 20 минут 31 секунду, а Купер присутствовал на экране 116 секунд — это почти в два раза превосходит минимальный лимит.

«Безумие, я его там даже не запомнила», «До чего же отчаянно он хочет получить награду», — пишут зрители сериала в социальных сетях.