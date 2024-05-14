Луи Гаррель поддержал объявивших о забастовке киномехаников

Луи Гаррель | Источник: Legion-Media.ru

Накануне открытия 77-го Каннского кинофестиваля большая часть его сотрудников подтвердила свои намерения участвовать в забастовке. Их требования поддержали знаменитые режиссеры и актеры, включая звезду французского кино Луи Гарреля и бельгийского режиссера Жан-Пьера Дарденна.

На приветственном коктейле, традиционно предваряющем фестивальный старт, дирекция фестиваля 12 мая встретилась со своими сотрудниками. Группа Sous les ecrans la deche («Безденежье под экранами»), объединяющая порядка 200 сотрудников французских фестивалей, включая Каннский, кинорынок Marché du Film, проходящий в дни его проведения, а также секции «Двухнедельник режиссеров» и «Неделя критики», входящие в общую структуру Каннского кинофестиваля при сохранении отдельного статуса, призвала всех внештатных работников сорвать фестиваль.

Призыв был встречен аплодисментами. Участники мероприятия в знак солидарности надели одинаковые значки. Постепенно происходящее переросло в стихийную акцию.

В число тех, кто выдвигает требования, вошли киномеханики, водители, административный и технический персонал, пресс-служба и служба общественного питания. Именно эта категория особенно уязвима, поскольку имеет в своем роде сезонную работу.

Порядка 400 кинематографистов, представителей киноиндустрии Европы и Америки поставили свои подписи под онлайн-петицией в поддержку протестующих. Это — французский актер Луи Гарель, снявшийся в фильме открытия нынешнего фестиваля «Второй акт» Квентина Дюпье, один из знаменитых братьев Дарденн — Жан-Пьер, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви», британский режиссер Нил Маршалл, актер и обладатель премии «Сезар» Сванн Арло, снимавшийся в «Анатомии падения».

Любопытно, что режиссер этого фильма Жюстин Трие, получая в прошлом году «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, резко высказалась по поводу французской пенсионной реформы и сужении культурных программ со стороны правительства. Она тогда сказала, что Каннский кинофестиваль — это территория свободы, и здесь можно откровенно высказать свою точку зрения.

Дирекция Каннского кинофестиваля заявила о своей готовности коллективно решать возникшие вопросы за столом переговоров и избежать забастовки. В руководстве киносмотра понимают, как могут «выстрелить» требования бастующих на такой площадке, как Каннский кинофестиваль, привлекающий взоры всего мира, где сосредоточено огромное количество прессы.

То, что происходит, — не проблема Каннского кинофестиваля, а трудности, связанные с грядущей 1 июля правительственной реформой системы страхования и получения пособий по безработице. Они могут существенно сократиться. Пока внештатные сотрудники, которых активно привлекают на время фестивалей, имеют льготы в периоды вынужденного простоя. Им необходимо отработать определенное количество часов в течение года, чтобы иметь льготы. Все это может оказаться под угрозой.