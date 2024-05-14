Бывшая возлюбленная Козловского показала архивные беременные фото

Ольга Зуева в микроблоге показала поклонникам фото, которое было сделано во время ее беременности. Для фотосессии актриса оголилась и прикрыла грудь рукой. Также Зуева опубликовала снимок со своей дочерью Одой Валентиной, но пока так и не показала ее лицо. На кадре малышка спала на руке знаменитой мамы.

<div id="vk_post_-122141110_30332"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30332", -122141110, 30332, 'xYA6q0MeQMDXR0o3SqnIQJQuRBE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мой величайший подарок. Моя самая большая любовь, мой сложнейший вызов — все в одном», — подписала фото актриса.

В международный День матери Зуева также показала редкие фото со своей матерью. «Спасибо тебе, мама, за то, что ты одна-единственная», — обратилась звезда к родительнице.