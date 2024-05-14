Бывшая возлюбленная Козловского показала архивные беременные фото

Ольга Зуева в микроблоге показала поклонникам фото, которое было сделано во время ее беременности. Для фотосессии актриса оголилась и прикрыла грудь рукой. Также Зуева опубликовала снимок со своей дочерью Одой Валентиной, но пока так и не показала ее лицо. На кадре малышка спала на руке знаменитой мамы.
«Мой величайший подарок. Моя самая большая любовь, мой сложнейший вызов — все в одном», — подписала фото актриса.
В международный День матери Зуева также показала редкие фото со своей матерью. «Спасибо тебе, мама, за то, что ты одна-единственная», — обратилась звезда к родительнице.
Напомним, Ольга Зуева в 2014 году начала встречаться с актером Данилой Козловским. В начале марте 2020 года у пары родилась дочь Ода Валентина, а спустя год звезды расстались.
Сегодня Ольга Зуева живет с дочерью в Америке, и периодически бывший возлюбленный навещает их. Из-за чего, к слову, на него ополчились общественники. Позже актер лишился ролей в театре и кино.
Козловский подчеркивал, что не планирует покидать страну и жить в США. После отмены он гастролирует по Европе со своим моноспектаклем Frank.