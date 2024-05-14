Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 30 лет работы

Александр Домогаров в спектакле «Маскарад» | Источник: Legion-Media.ru

Народный артист России Александр Домогаров уволился из Театра им. Моссовета, в котором он прослужил 30 лет. Об этом сообщает сайт mk.ru.

По информации издания, актер подал заявление об увольнении 14 мая, а 28 число этого месяца будет последним днем его работы в культурном учреждении.

Директор Домогарова сообщил, что трудовую книжку заберет адвокат артиста, а сам актер в театре не появится.

Отмечается, что ведущий артист труппы уходит из-за несогласия с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.