В Госдуме предложили предупреждать россиян о мошенниках через сериал

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Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил проинформировать россиян о новых схемах мошенничества через художественный сериал с популярными актерами. Это предложение он выдвинул в своем Telegram-канале.

Он указал на то, что сейчас мошенники стали не только вести переписки с гражданами якобы от лица их руководителей, но и научились подделывать голоса руководителей в мессенджерах.

По словам Горелкина, простого решения проблемы нет, и прежде всего нужно осведомлять общество о новых схемах мошенничества.

«Сегодня с моим коллегой Алексеем Волоцковым обсуждали, как упаковать это в формат сериала. Не документального, как “Вас беспокоят из банка”, а игрового, с популярными актерами, актуальным политическим и историческим контекстом», — написал он.

Горелкин пообещал, что обсудит эту идею с Институтом развития интернета.

«После чего инициировать соответствующий запрос от нашей экспертной группы партийного совета по законотворчеству в министерство культуры РФ», — заключил он.