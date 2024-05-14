Рената Литвинова в обтягивающем наряде вымыла окна

Рената Литвинова в личном блоге опубликовала новые кадры, на которых появилась в обтягивающем комбинезоне и на каблуках. Фото были сделаны на балконе в квартире актрисы в Париже. Фотограф запечатлел, как звезда мыла окна.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.