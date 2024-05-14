Рената Литвинова в обтягивающем наряде вымыла окна

Рената Литвинова в личном блоге опубликовала новые кадры, на которых появилась в обтягивающем комбинезоне и на каблуках. Фото были сделаны на балконе в квартире актрисы в Париже. Фотограф запечатлел, как звезда мыла окна.
«В униформе», — подписала снимки Литвинова и вызвала восхищение поклонников.
«Грациозна, даже когда моет окна», — написали пользователи сети.
Напомним, Рената Литвинова — известная российская актриса театра и кино, режиссер. Зрителям она запомнилась ролями в таких проектах, как «Граница: Таежный роман», «Последняя сказка Риты», «Мне не больно», «Настройщик», «Богиня: как я полюбила» и многим другим.
В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.