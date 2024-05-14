Российские кинотеатры назвали фильм, от проката которого ждут 2 млрд рублей

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356621&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аудиторию в российские кинотеатры должен вернуть фильм «Майор Гром: Игра», считает член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев. После провальных показателей майских выходных эта картина должна собрать в прокате минимум 2 млрд рублей и завершить весенний киносезон, заявил он в беседе с НСН.

«[“Майор Гром”] должен привлечь аудиторию в кинотеатры и обязан в этой ситуации собрать хотя бы два миллиарда рублей. Вопрос, сможет ли он это сделать. Лучше, чтобы он собрал три миллиарда рублей, но это пока мечты», — заявил Исаев.

По его словам, если оптимистичные прогнозы на прокат этой картины оправдаются, кинотеатры смогут собрать для себя подушку безопасности, которая необходима им для летнего сезона, когда посещаемость резко падает. После «Майора Грома» не ожидается крупных премьер в течение полугода, отметил эксперт.

Для нормального функционирования киноиндустрия должна зарабатывать минимум 4 млрд рублей в месяц, объяснил Исаев. Для этого ежемесячно должен выходить фильм-миллиардер и еще по 3−4 картины, собирающие в прокате не менее 500 млн рублей.

Напомним, накануне председатель АВК Алексей Воронков заявил, что предполагаемые сборы от проката фильма «Сто лет тому вперед» прогнозировали на уровне 2,5−3 млрд рублей, а в итоге составили почти 1,2 млрд рублей. По его словам, кинотеатры в целом разочарованы сборами кинокартин во время майских праздников.