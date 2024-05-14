Климова объяснила, почему ее старшая дочь не хочет быть актрисой

Екатерина Климова дала интервью журналу «ТН Звезды» и рассказала об увлечениях своих дочерей. Она отметила, что у ее старшей наследницы, 22-летней Елизаветы Хорошиловой есть все необходимые данные для того, чтобы стать актрисой.

Звезда сериала «По законам военного времени» видела дочь в детских спектаклях и оценила ее вокальные и внешние данные. Климова считает, что могла бы направить наследницу и помочь ей построить карьеру, но не хочет давить на нее.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240151&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Но я также понимаю, что это очень жесткая профессия, а она такая нежная, прекрасно печет пироги. Мы разговаривали на эту тему, взвешивали за и против, я понимаю, что дочь легко бы могла влиться в наши актерские ряды, но для женщины это всегда такой вызов, алтарь, на который ты должна бросить все: благополучие, счастье женское, материнство», — отметила актриса.

Также она рассказала об увлечениях младшей дочери. По словам артистки, Белла Месхи занимается верховой ездой и вокалом. Климова счастлива, что дочери хватает энергии на хобби.