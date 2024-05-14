Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 мая 2024, новость

Климова объяснила, почему ее старшая дочь не хочет быть актрисой

Актриса отметила, что 22-летняя Елизавета очень нежная для такой «жесткой профессии»

Екатерина Климова дала интервью журналу «ТН Звезды» и рассказала об увлечениях своих дочерей. Она отметила, что у ее старшей наследницы, 22-летней Елизаветы Хорошиловой есть все необходимые данные для того, чтобы стать актрисой.

Звезда сериала «По законам военного времени» видела дочь в детских спектаклях и оценила ее вокальные и внешние данные. Климова считает, что могла бы направить наследницу и помочь ей построить карьеру, но не хочет давить на нее.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Но я также понимаю, что это очень жесткая профессия, а она такая нежная, прекрасно печет пироги. Мы разговаривали на эту тему, взвешивали за и против, я понимаю, что дочь легко бы могла влиться в наши актерские ряды, но для женщины это всегда такой вызов, алтарь, на который ты должна бросить все: благополучие, счастье женское, материнство», — отметила актриса.

Также она рассказала об увлечениях младшей дочери. По словам артистки, Белла Месхи занимается верховой ездой и вокалом. Климова счастлива, что дочери хватает энергии на хобби.

Напомним, Екатерина Климова — мама четырех детей. Первую дочь, Елизавету, она родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Сыновья Матвей и Корней появились в союзе с актером Игорем Петренко. А от третьего мужа, актера Гелы Месхи, актриса родила дочь Беллу. 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

По законам военного времени1 р.
По законам военного времени
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли появилась на телевидении с 15-летней дочерью
Гела Месхи
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Гвинет Пэлтроу с детьми и Опрой Уинфри (фото: соцсети)
Гвинет Пэлтроу сфотографировалась с детьми на званом ужине
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез показала трогательные кадры с детьми
Анна Ковальчук с дочерью Златой
Звезда «Тайн следствия» раскрыла, почему ее дочь не стала актрисой
Лили-Роуз Депп
Дочь Джонни Деппа отправилась на прогулку в микрошортах
Екатерина Климова с детьми
Екатерина Климова рассказала о страхах, связанных с работой
Ава Филипп
Дочь Риз Уизерспун ответила на критику своей фигуры в сети
Кирилл Сафонов с дочерью (фото: соцсети)
Покинувший Россию Кирилл Сафонов встретился с дочерью
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун поздравила 23-летнего сына с первой ролью в кино
Анна Михалкова
Анна Михалкова показала редкие фото сыновей
Марк Богатырев
Звезда «Кухни» показал редкие кадры с трехлетним сыном
Мэттью Макконахи с семьей
Мэттью Макконахи впервые за пять лет вышел в свет со своей семьей
Николь Кидман
Дочь Николь Кидман на фото оценили словами «намного красивее матери»
Кортни Кокс с дочерью Коко
Кортни Кокс рассказала о сложных отношениях с дочерью Коко
Румер, Талула и Скаут Уиллис (фото: соцсети)
Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса показали совместное фото в купальниках
Том Круз
Том Круз хочет наладить отношения с дочерью, которую бросил
Павел Деревянко с дочерью (фото: соцсети)
Павел Деревянко вместе с дочерью примерил меха
Софья Каштанова с детьми (фото: соцсети)
София Каштанова показала редкие фото с детьми
Ирина Пегова с дочерью Татьяной, фото: соцсети
Ирина Пегова показала 18-летнюю дочь
Милла Йовович и Эвер Андерсон
Милла Йовович повеселилась на прогулке с 16-летней дочерью
Кэрис Дуглас
21-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс повторила культовый образ своей матери
Анна Пересильд
Звезда «Слова пацана» рассказала об отношении к хейтерам
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон отметила 45-летие в компании своих детей
Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью Вероникой
Анна Снаткина трогательно обратилась к 11-летней дочери
Брюс Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса показала его с внучкой
Мария Табакова
18-летняя дочь Олега Табакова восхитила публику
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
Екатерина Климова
Екатерина Климова ответила на вопрос об идеальном мужчине
Дева Кассель
19-летняя дочь Беллуччи и Касселя снялась в мини-платье
Алексей Панин
Алексей Панин рассказал о пробах дочери в «Слово пацана»
Владимир Селиванов
Звезда «Реальных пацанов» рассказал о травме четырехлетней падчерицы
Лив Фрейндлих (фото: соцсети)
В сети обсуждают внешность 22-летней дочери Джулианны Мур
Надежда Пескова и Дмитрий Калихов на съемках фильма «Исполняющий обязанности»
Татьяна Навка рассказала о перспективах кинокарьеры дочери-дебютантки
Екатерина Климова
Екатерина Климова показала, как проводит выходной с детьми
Мария Табакова (фото: соцсети)
Дочь Табакова сфотографировалась в смелом платье в честь 18-летия
Екатерина Вилкова
Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой»
Элизабет Херли с сыном Дэмиэном
58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд вместе с дочерью вышла на подиум
Дочь Миллы Йовович Дэшилл (фото: соцсети)
Милла Йовович показала милое фото средней дочери
Анджелина Джоли с дочерями Шайло и Захарой
Дочь Джоли и Питта выбрала профессию, которая не нравится ее матери
Шарлиз Терон (фото: соцсети)
Шарлиз Терон показала редкие фото с детьми
Равшана Куркова с дочерью (фото: соцсети)
Равшана Куркова показала редкое фото дочери
Ева Мендес
Ева Мендес рассказала, кто сподвиг ее отказаться от карьеры
Андрей Мерзликин
Звезда «Бумера» показал своих повзрослевших четверых детей
Анна Пересильд
Анна Пересильд рассказала о буллинге в школе
Доминик Сигал (фото: соцсети)
Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Элизабет Херли с сыном
Элизабет Херли рассказала, как снималась в откровенных сценах в фильме сына
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика показала свою 16-летнюю дочь
Сури Круз
В сети обсуждают внешность 17-летней дочери Тома Круза
Екатерина Климова с детьми (фото: соцсети)
Екатерина Климова показала четверых детей от разных мужчин
Новые трейлеры
Властелин колец: Кольца власти
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Первый класс»
Первый класс
Трейлер
vktrailer-220787057_456356920
Агент разведки
Трейлер (англ.)
Диван для мамы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь