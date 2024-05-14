51-летняя звезда «Зачарованных» показала фигуру в купальнике

Алисса Милано в личном блоге опубликовала фото с отдыха в Мексике. В Кабо-Сан-Лукас 51-летняя актриса отправилась вместе со своим мужем, спортивным агентом Дэвидом Баглиари.

<div id="vk_post_-122141110_30327"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30327", -122141110, 30327, '2asG0Qqc2its_E0YZmvFfb1EGFw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Супруги сделали кадр в бассейне своего отеля. Звезда «Зачарованных» предстала в ярком купальнике с глубоким декольте и шляпой с широкими полями. Милано призналась, что ей очень понравился отдых.

«Это место абсолютное совершенство. Для длительного пребывания, романтического или семейного отдыха. Настоятельно рекомендую. Гостеприимство заставляет чувствовать себя комфортно», — написала актриса в соцсетях.

Поклонники, как всегда, восхитились ее образом и фигурой. «Алисса, вот это формы», «Вы не меняетесь с годами», «Вы всегда эффектно выглядите», — писали пользователи сети.

Напомним, Алисса Милано — известная американская актриса, которую многие знают как исполнительницу роли Фиби в сериале «Зачарованные». Также она снималась в таких проектах, как «Кто здесь Босс?», «Любовницы» и другим.